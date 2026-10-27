La Joaqui y Tiago PZK blanquearon su romance y estallaron los memes: la frase que desató las burlas en redes

Si bien los rumores de romance entre La Joaqui y Tiago PZK ya circulaban desde hacía tiempo y ambos habían dejado más de una pista en redes sociales, no fue hasta el pasado lunes que la pareja decidió oficializar su relación y ponerle fin a las especulaciones.

Todo comenzó con las imágenes del cumpleaños de la cantante, quien fue sorprendida con una fiesta organizada por el artista. La celebración reunió a sus seres queridos y dejó al descubierto mucho más que un simple festejo.

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su relación

Los invitados no tardaron en compartir distintos momentos de la noche, especialmente la emotiva entrada de La Joaqui, quien, al encontrarse con sus familiares y amigos, terminó refugiándose en los brazos de su novio. Entre abrazos y tiernos besos, los artistas confirmaron lo que hasta entonces era un secreto a voces.

Sin embargo, la confirmación no quedó únicamente en manos de los invitados. Horas más tarde, la propia cantante publicó un carrete de fotografías en Instagram junto a Tiago PZK. Las imágenes incluyeron momentos compartidos en estudios de grabación, rodajes de videoclips, viajes y cenas románticas, en lo que se convirtió en la primera publicación oficial de la pareja.

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su relación

"El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí", escribió La Joaqui junto a las postales, una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Pero la declaración de amor escondía algo más. A través de TikTok, la artista volvió a referirse a su relación y dejó entrever que aquellas palabras no eran solamente una dedicatoria romántica, sino también parte de una nueva canción que lanzará junto a su novio.

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La Joaqui y Tiago PZK: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí" El mundo: https://t.co/XLDrNrfVra — Arian_Morales 👠💋 (@AMorales_264) October 26, 2026

Aunque se trataba de un adelanto musical, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de la frase elegida para anunciar el romance. "El mundo no nos quiere juntos" se convirtió rápidamente en motivo de memes y comentarios irónicos, con respuestas como "Qué me importa" y hasta imágenes de Diego Maradona levantando el dedo en señal de aprobación.

Así, lo que comenzó como una romántica confirmación terminó convirtiéndose en un festival de memes, donde los internautas dejaron en claro que la supuesta oposición del mundo a La Joaqui y Tiago PZK les importaba bastante poco.