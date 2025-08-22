La lengua karateka de Moria: del "pobre mina" a Wanda al "maní con levadura" para Mauro

Moria Casán dio una nueva muestra de la capacidad de su lengua karateka, tras dos comentarios que dejó en las redes sociales sobre Mauro Icardi, por el video que dejó Eugenia "La China" Suárez en sus redes de él en ropa interior y con el bulto marcado, y luego en relación a Wanda Nara, a quien definió como una "pobre mina" por no poder soltar a su ex pareja. "Pobre mina. Hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera", describió, en una frase cargada de sabiduría popular, la mamá de Sofía Gala.

El tuit de Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La reacción de Moria fue a un tuit del periodista Nacho Rodríguez, quien también señaló una crítica hacia la ex conductora de Masterchef. "Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi. ¡¿Lo peor?! La falta de agenda del mundo del espectáculo que le da la entidad...", soltó, en una publicación que acompañó con un meme de la vedette con las palabras: "Quiere tener su momento de gloria. No tenía protagónico hoy".

Lo cierto es que lo dicho por Moria sintetiza muchos de los sentimientos de quienes la ven todavía amarrada a un hombre que, si bien es probable que todavía la quiera y mucho, hoy tiene con quien ser feliz. La acción de ella, de revelar un supuesto embarazo de Suárez, la expuso en sus celos y crisis personal por la noticia.

El comentario de Moria Casán sobre el video de Mauro Icardi en ropa interior.

"Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él", lanzó ante la prensa local recién llegada al aeropuerto. "No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento", agregó enseguida.

Por otro lado, Moria también dejó un comentario filoso y picante sobre Mauro, en el video que subió su pareja en la que se lo ve en ropa interior y con la silueta de sus partes íntimas bien marcadas. Al igual que muchas y muchos de quienes lo vieron, y a partir del escándalo de su video íntimo filtrado supuestamente enviado a Natasha Rey, el tamaño del miembro de Icardi quedó otra vez en el centro del debate.

"Maní con levadura. Adoré", disparó Moria en un comentario sobre el video, con la precisión quirúrgica que suele mostrar para decir las palabras justas para definir a otras personas. Las repercusiones sobre esto son más bien humorísticas. Hasta el momento no motivaron un nuevo video de La China o Mauro para contestarle.