Le sacan la careta a Morena Beltrán y a Lucas Blondel: odiado, Tomás Mantia reveló un secreto a voces

El amor entre Morena Beltrán, la carismática periodista deportiva de ESPN, y Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors, es el centro de atención en los últimos días tras el anuncio de su fabuloso casamiento. Sin embargo, una información filtrada sobre los inicios de esta relación hace sospechar que las fechas no cuadran. ¿Podría haber un triángulo amoroso detrás de esta historia?

La polémica se desató cuando el periodista Juan Etchegoyen reveló información que pone en duda la línea temporal entre el final de la relación de Morena con su exnovio, Tomás Mantia, y el comienzo de su romance con Blondel. En declaraciones explosivas, Etchegoyen aseguró: "El jueves 5 de octubre hablé con Tomás Mantia y me dijo que estaban en un buen momento, conviviendo juntos".

Morena Beltrán y Lucas Blondel

Este dato hizo que todos levantes las red flags. Según el periodista, solo semanas después de esa aparente estabilidad con Mantia, Morena ya se mostraba públicamente con Blondel . Fotitos juntos, salidas y una química evidente comenzaron a circular, dejando entrever que el amor floreció mucho antes de lo que se pensaba.

Desde el entorno de Mantia, las versiones no tardaron en llegar. Según lo informado por Etchegoyen, se deslizó que "la aparición de Blondel habría sido el verdadero detonante de la ruptura".

Morena Beltrán y Tomás Mantia

Las comparaciones entre ambos hombres tampoco se hicieron esperar. Mientras Mantia construyó su carrera en equipos como Flandria y All Boys, Blondel se destaca como jugador de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del país. ¿Pudo haber influido este contraste en la decisión de Morena? Nadie lo asegura pero tampoco lo niega.

El escándalo sigue creciendo, y aunque ni Morena Beltrán ni Lucas Blondel salieron a dar declaraciones al respecto, las dudas no parecen apagarse. Lo cierto es que este romance, que parecía ser un cuento de hadas, ahora está bajo la lupa.