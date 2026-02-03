Cinthia Fernández habló del tenso cruce con la China Suárez: "No pudo responder la pregunta que yo le hice"

La entrevista a la China Suárez prometía ser una charla distendida, pero terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la semana. El ciclo matutino conducido por Moria Casán quedó en el centro de la escena no solo por la presencia de la actriz, sino por un cruce inesperado que desnudó las tensiones que laten detrás de cámara: preguntas medidas, silencios elegidos y verdades que incomodan.

Desde el arranque, Cinthia Fernández dejó en claro que el formato no era tan libre como muchos suponían. "Es verdad que teníamos asignada una pregunta cada una, no sé si era por cuestiones de tiempo o qué, pero no qué teníamos que decir lo que íbamos que preguntar", aclaró, en respuesta a quienes insinuaban un guion previo. La aclaración buscó correr el foco de las sospechas de censura, aunque también marcó los límites con los que se movían las panelistas.

Las críticas no tardaron en llegar desde otros programas, donde se puso en duda la espontaneidad de la nota. Fernández, sin embargo, defendió su lugar y sostuvo que la restricción no implicaba condicionamiento sobre el contenido. Y lo demostró cuando decidió ir directo a uno de los temas más sensibles que rodean a la China. "En varias oportunidades, inclusive hoy también, has manifestado que poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de 'rompehogares'. Pero, ¿a vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo?", lanzó, mencionando a Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

La pregunta cayó como una bomba en el estudio y alteró el clima de inmediato. La reacción de la China fue tan rápida como filosa. En lugar de responder de lleno, devolvió el golpe: "Bueno, de hecho a vos te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números". La referencia al vínculo de Fernández con Roberto Castillo expuso la delgada línea entre entrevistar y quedar expuesta. Lejos de retroceder, Fernández tomó la posta y marcó diferencias: "Yo salí a aclarar automáticamente. De hecho, mostré mensajes", afirmó, dejando en claro su postura frente a los rumores y su decisión de enfrentarlos públicamente.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La China, en cambio, defendió otra lógica: "Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar". Sin embargo, la actriz sorprendió al abrir una rendija de autocrítica. "A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho", admitió, en una frase que resonó fuerte y se volvió viral. Un gesto poco habitual que sumó una capa inesperada al intercambio.

Al día siguiente, Fernández retomó el tema y explicó su lectura del cruce. "Para mí su respuesta es mi mejor defensa. Digo, no pudo responder la pregunta que yo le hice, pero tampoco daba un clima de conflicto porque hay que hablar sin caretas y como no me pueden domesticar, venía también a promocionar una serie que salía en este canal, que es el canal que me da de comer a mí. Entonces, yo tengo mis límites, para no crear conflicto", reflexionó.

Mauro Icardi y la China Suárez

La panelista insistió en que no mintió ni exageró: "Yo no considero que haya dicho algo que fue mentira, fue algo que se me cuestionó a mí y que automáticamente elijo dar la respuesta. Yo me senté a hablar y aclarar todo. Tampoco era yo la entrevistada". Y explicó por qué no escaló el enfrentamiento: "Sí decidí responder de manera acotada porque creo que debería dar la cara. Después no seguí el conflicto". El cierre quedó en manos de Moria Casán. "El conflicto un poco se venía, un ida y vuelta, pero lo paro yo porque nos comía el tiempo. Porque si no era para seguir", sentenció la diva, poniendo punto final a un cruce que, aunque breve, dejó mucha tela para cortar.