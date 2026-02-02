Incendios en Chubut: descubrieron una red que vendía donaciones destinadas a las víctimas

En medio de la grave situación por los incendios que continúan activos en distintos sectores de Chubut, se desató un escándalo en la localidad de Cholila al detectarse una presunta red de personas que, haciéndose pasar por voluntarios, vendían las donaciones que debían ser entregadas a familias afectadas por el fuego

El fuego avanza con los fuertes vientos y el peligro aumenta. En este contexto, las autoridades decidieron cortar la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Cholila con la Ruta Nacional 40. Se trata de una medida preventiva, ya que los focos activos se encuentran muy próximos a la traza vial y la visibilidad se ve severamente reducida por el humo.

Las autoridades decidieron cortar la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Cholila con la Ruta Nacional 40.

Mientras algunos toman prevenciones y siguen en el arduo trabajo de combatir las llamas o ayudar desde donde se puede, hay quienes buscan sacar provecho de la vulnerabilidad. Fue el propio intendente de Cholila, Silvio Boudargham, quien formalizó la denuncia penal ante la comisaría local luego de advertir irregularidades en la recepción y distribución de la ayuda solidaria que llegaba a la zona afectada por los incendios.

Según lo denunciado, los implicados transportaban donaciones desde San Carlos de Bariloche, pero en vez de entregarlas a las familias damnificadas, las estaban comercializando para su propio beneficio. Las autoridades lograron interceptar un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno , los cuales debían ser parte de las donaciones para los afectados por los incendios.

Falsos brigadistas vendían donaciones que eran para los afectados en los incendios

Durante la intervención, el conductor del vehículo reconoció ante la policía que solo entre 5 y 6 tanques eran realmente para ser donados, mientras que el resto se ofrecía a la venta en el mercado informal con precios que oscilaban entre 110.000 y 150.000 pesos cada uno , bajo el argumento de que no se habría recaudado suficiente dinero para entregarlos sin costo.

La causa fue remitida a la Fiscalía de la Comarca Andina, que se encuentra investigando el alcance de las maniobras y si corresponde tipificar el hecho como una estafa o defraudación en perjuicio de los damnificados y de quienes donaron los elementos.

Zonas afectadas por los incendios en la Patagonia

Desde el municipio de Cholila y las fuerzas de seguridad se informó que seguirán las actuaciones para determinar si hubo otros casos similares o si otras donaciones fueron desviadas de su destino original. Además, se resaltó la necesidad de reforzar los controles en la recepción y distribución de ayuda en situaciones de emergencia para evitar que ocurran hechos similares.