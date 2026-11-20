El artista argentino Jorge "Corcho" Rodríguez visitó Atenas con motivo de Art Athina 2026, donde Wilhelmina's presentó su monumental instalación Nine Deadmen en la nueva sede de la feria, Onassis Ready. Durante el evento, "Corcho" se reunió con coleccionistas, curadores, artistas y público general, ofreciendo una mirada de primera mano sobre una obra que aborda el poder, el espectáculo y la mortalidad a través del lenguaje de la escultura contemporánea.

Celebrada del 12 al 16 de noviembre en Onassis Ready, Art Athina 2026 marcó un nuevo capítulo para la feria de arte contemporáneo más longeva de Grecia. En el entorno industrial de esta antigua instalación productiva, Nine Deadmen transformó el stand de Wilhelmina's en un escenario teatral donde convergen el lujo, el ritual y la muerte. La instalación está compuesta por nueve figuras doradas vestidas con trajes impecables, cada una sobre un pedestal de mármol veteado en rojo. Sus cabezas humanas han sido sustituidas por cráneos cornudos, creando una asamblea ceremonial suspendida entre la sala de directorio, el mausoleo y la procesión sagrada.

A lo largo de la feria, "Corcho" dialogó con los visitantes sobre las ideas que sustentan la obra. Concebida como una reinterpretación contemporánea de la tradición de la vanitas, Nine Deadmen examina la relación entre el éxito material y lo efímero de lo humano. Las superficies impecables de las esculturas evocan riqueza, estatus y autoridad institucional, mientras que los cráneos funcionan como recordatorios de la mortalidad, revelando la fragilidad oculta bajo los símbolos del poder. La instalación plantea una pregunta central: si la búsqueda contemporánea de perfección y acumulación constituye un camino hacia la trascendencia o una forma de estancamiento espiritual.

Las figuras de Deadmen funcionan como arquetipos. Su apariencia uniforme sugiere un mundo en el que la personalidad ha sido absorbida por la aspiración, la imagen y el rol social. Dispuestas en conjunto, evocan una asamblea de poder cuyos integrantes se han vuelto indistinguibles de los sistemas que representan. La feria constituyó una oportunidad ideal para acercar el arte contemporáneo argentino a nuevas audiencias en Grecia y en toda la región mediterránea. La arquitectura industrial de Onassis Ready ofreció un contexto especialmente resonante para la instalación, potenciando su reflexión sobre la producción, la ambición, la transformación y el declive. Los visitantes experimentaron las esculturas no como objetos aislados, sino como un entorno colectivo que invitaba a reflexionar sobre las tensiones entre el logro material y los límites existenciales.

Nacido en Buenos Aires en 1962, "Corcho" Rodríguez desarrolla su práctica entre la escultura y la instalación, nutriéndose de la tradición de la vanitas, la cultura popular y las estéticas contemporáneas del lujo. Su obra investiga las contradicciones psicológicas y morales de la sociedad contemporánea, transformando símbolos de aspiración en meditaciones sobre la impermanencia. Tras recientes exposiciones en Sudamérica y Europa, Nine Deadmen en Art Athina 2026 marcó la primera presentación de relevancia del artista en Grecia y un momento significativo en la colaboración continua entre Corcho y Wilhelmina's.