La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, después de apenas cinco meses de noviazgo, sigue dando que hablar y está lejos de quedar en el pasado. Lo que comenzó como una ruptura anunciada en redes sociales terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo, con acusaciones cruzadas, rumores de infidelidad y una tercera persona que decidió romper el silencio para defenderse.

Luego de que la hija de Ricardo Fort confirmara el final de la relación, su expareja brindó su versión y aseguró que el romance se había terminado por diferencias en sus estilos de vida. Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron para frenar las especulaciones y rápidamente comenzó a circular el nombre de Maite Fachola, una joven uruguaya y ex novia de Ramírez, señalada como la presunta tercera en discordia.

La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capitulo

La polémica tomó todavía más fuerza cuando, en Intrusos, mencionaron a Fachola como la supuesta responsable de la separación. Cansada de quedar involucrada en una historia que, según aseguró, no le corresponde, la joven decidió salir a aclarar los rumores y desmentir cualquier vínculo amoroso reciente con su ex: "No soy ninguna China Suárez y nunca robé un marido. No estuve con Juan Manuel cuando estuvo en su relación", lanzó sin vueltas, en una clara intención de despegarse de las versiones que la ubicaban en el centro del conflicto.

Lejos de quedarse únicamente con esa aclaración, Maite explicó por qué decidió hacer pública su postura. Según manifestó, fueron las propias declaraciones de Marta Fort las que terminaron por involucrarla en una situación de la que, hasta ese momento, había preferido mantenerse al margen. "Dio a entender que tenía que hablar con él porque se enteró cosas de su ex", señaló en referencia a los dichos de la heredera del empresario chocolatero.

🗣️HABLÓ LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE MARTITA Y SU EX: "SE ENOJÓ CON ÉL POR SEGUIRME EN INSTAGRAM" @intrusos #Intrusos26Años https://t.co/YP4VsDCjHF — América TV (@AmericaTV) November 19, 2026

En ese sentido, dejó en claro que no estaba dispuesta a permitir que su nombre quedara asociado a una supuesta infidelidad: "Si vas a revolver cosas que son mentira, ya me estás involucrando, ahí es cuando decido hablar", sostuvo, visiblemente molesta por las especulaciones.

Pero eso no fue todo. La uruguaya también salió en defensa de Juan Manuel Ramírez y negó rotundamente haber tenido algún acercamiento sentimental con él mientras estaba de novio con Marta: "Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo. Me parece injusto ser la 'tercera'. Nunca estaría con un hombre con novia, menos con mi ex", sentenció, buscando terminar de una vez por todas con los rumores que la señalaron como la responsable del quiebre.

El nuevo descargo de Marta Fort

A pesar del escándalo, Fachola no tuvo palabras negativas hacia su expareja. Por el contrario, destacó su personalidad y dejó entrever que la exposición mediática que implicó su romance con la hija de Ricardo Fort podría haber sido uno de los factores que complicaron la relación: "Es una persona súper sencilla", aseguró sobre el joven uruguayo. Incluso, se animó a deslizar una interpretación sobre lo que pudo haber sucedido durante los cinco meses de noviazgo: "quizá se metió en un mundo que no era para él".

De esta manera, mientras Marta Fort continúa dando que hablar por sus declaraciones sobre la ruptura, su exnovio y la mujer señalada como la supuesta tercera en discordia intentan despegarse de las acusaciones. Sin embargo, lejos de apagarse, el escándalo sumó una nueva protagonista y dejó al descubierto las tensiones que rodearon el final de la relación.