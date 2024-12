La "Tía Sebi" expuso la desgracia de trabajar con Marcelo Tinelli: "La plata nunca llegó"

En la nueva era de la comunicación, fueron múltiples streams los que se consagraron como grandes éxitos y protagonistas de polémicas por las audiencias y los personajes fichados. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en América Tv que no sólo tuvo baja audiencia en los realities shows que propuso sino que además también fracasó en los stream que llevó adelante. En este contexto, Sebastián Manzoni, más conocido como "La Tía Sebi" denunció los malos tratos económicos.

El influencer fue contratado para ser parte del streaming del Cantando, sin embargo nunca recibió su paga: "Después de tres meses yendo por amor al arte, gastándome la plata que ya no tenía en viáticos y comida y faltando tres (programas) grabados, me 'echaron' del streaming del Cantando", reveló en un posteo en su cuenta de X, ex Twitter.

La Tía Sebi revela la verdad detrás de su despido del stream del Cantando

Para no dejar cabos sueltos ni espacio a la especulación, el mediático sirvió al show desde su enojo: "No les cayó bien que, debido a esas condiciones, pidiera ir menos días. No me conviene contar esto, pero cero ganas de dejarlo pasar ".

Las repercusiones a la denuncia digital no tardaron en llegar y su comunidad mostró apoyo a "La Tía Sebi" remarcando que se trató de una situación injusta. Una usuaria popular de X le reprochó que "no valorara su trabajo" y haya aceptado "ir gratis" en primera instancia. Pero él sostuvo: "No empecé a trabajar ayer. No acepté ir gratis. La plata nunca llegó ", aclaró dando a entender que desde las primeras reuniones hubo promesas de remuneración económica por parte del canal.

Se repite la historia: Marcelo Tinelli no paga a sus empleados

Esta no es la primera vez que un empleado denuncia que Marcelo Tinelli, como ex gerente de América Tv, no paga los sueldos. Mientras tiene a sus trabajadores en condiciones indignas, el conductor promocionó su nuevo proyecto laboral: se trata de un reality show de su vida privada junto a su familia llamado "Los Tinelli"; un formato visto en conocidas figuras públicas como Ricardo Fort y Los Montaner.

Si bien "La Tía Sebi" no se guardó absolutamente nada sobre su desvinculación del stream del Cantando, desde el entorno de Marcelo Tinelli se abstuvieron al silencio rotundo.