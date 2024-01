La tibia reacción de Emilia Mernes tras ser consultada por Milei vs los artistas que sí defendieron los derechos de su país

Suena realmente extraño que muchas personas decidan mirar hacia el costado a la hora de pronunciarse sobre los cambios que está realizando y queriendo prosperar Javier Milei en el país, debido a que indudablemente, sí o sí hay algún tipo de factor en común que toca el bolsillo, las actividades o lo cotidiano de la vida de cada argentino.

Sin embargo, muchas veces por miedo al qué dirán, aquellas opiniones resultan ser omitidas y el silencio termina siendo más cómplice y partidario que lo contrario. En esta ocasión, fue Emilia Mernes la que se vio sumamente expuesta en este dilema entre opinar o no sobre las normativas de Milei cuando en una conferencia de prensa realizada en España le consultaron algo que le toca realmente de cerca: la cultura que corre peligro con las intenciones del libertario.

Emilia Mernes

La conferencia de prensa marchaba de manera normal y hasta ese momento las preguntas habían sido con respecto a lo obvio: su gira, los recitales que tiene por delante, sus hits, el nuevo álbum y su vida personal entorno a la música y su relación sentimental junto a Duki. No obstante, la periodista de "Europa Press", rompió el hielo para preguntar sobre una situación actual que se da en Argentina -por la que hay manifestaciones a diario por lo propio- y la cantante decidió tener una insólita respuesta.

"Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de (Javier) Milei. Entonces mi pregunta es como mujer, argentina y artista, ¿cómo estás viviendo todo un poco esto que se generó?", fue la pregunta de la periodista española. En ese mismo momento, Emilia desvió la mirada con cara de nervios totales y le derivó la responsabilidad a una de sus productoras que se encontraba detrás de cámara.

"No vamos a hablar de política. Disculpame", fue lo que respondió la productora de Emilia, contemplando el silencio total de la cantante que, sin dudas, eligió ni siquiera poder rechazar la consulta de su periodista para no abarcar temas que luego le puedan quitar reproducciones o visualizaciones en su contenido.

Esta actitud fue la que más llamó la atención en el público porque no sólo que se da en un contexto en donde muchos argentinos están manifestándose a diario sobre las nuevas políticas de Milei, sino porque además las normativas en cuanto a la cultura, podrían afectar notablemente a Emilia, aunque ella prefiera hacer silencio.

Además, muchos seguidores cayeron en la obvia comparación con Lali Espósito, demostrando que la creadora de "Disciplina" es una de las pocas artistas que le hace frente al gobierno del libertario y que se pronunció en contra de las amenazas de los recortes en la cultura nacional. Asimismo, la actitud de Emilia dejó en exposición que no hay amistad que valga -por la que dice tener con Lali- para defenderla cuando sus reproducciones corren peligro.

¿Quiénes son los artistas que sí eligieron pronunciarse a favor de su país?

Trueno es uno de los que nunca perdió de vista de lo que está hecho y derecho. "De la Boca para el mundo" dice en muchas de sus canciones y hasta en las entrevistas que le toca brindar, aclara que no olvida de donde salió, el barrio en que se crió y cómo era su vida antes de convertirse en la estrella del rap y trap como lo es ahora.

Trueno antes de presentar su álbum "Bien o mal"

A fines del año 2022 realizó tres shows en el Luna Park donde en ninguno de ellos evitó hablar sobre lo político y lo social. Antes de cantar una de sus canciones llamadas "Fuck the Police", que habla sobre la fuerza de la Policía sobre la población, salió al escenario con una remera de color blanca que decía por toda la tela "Nunca Más" escrito en letra imprenta de color negro. Ese mismo acting lo replicó en todos los recitales que brindó en su gira.

"No solo Argentina, sino Latinoamérica entera. (Augusto) Pinochet; Porfirio Díaz; (Jorge Rafael) Videla; (Eduardo) Massera, y todos los hijos de puta que quisieron derrumbarnos, les decimos en la cara: nunca más. Memoria y recuerdo para todos los desaparecidos. El pueblo está en la casa", dijo a continuación.

Trueno es sin dudas uno de los referentes sociales y políticos que más se la juega en cuento a la defensa de los Derechos Humanos y claro, que ante el triunfo de Milei en el ballotage, no dudó en manifestar su repudio a través de su cuenta oficial de Twitter (X) con una icónica frase hacia todos los votantes: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales".

Lali Espósito fue la única cantante femenina en alzar la voz en los tiempos necesarios. Así como en el ballotage luego de la victoria de Milei escribió en su cuenta X "Qué peligroso, qué triste", luego también dejó un memorioso tweet para dar a conocer mucho más su opinión tras recibir una catarata de insultos y contestaciones por los denominados "libertarios".

Lali Espósito

"Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen!". Eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, la ex Casi Ángeles. Luego de aquello, hasta el día de hoy cuenta con la persecución y el hostigamiento por parte del Presidente de la Nación, quien aprovecha su cuenta de Twitter para incitar el odio hacia ella.

Pocos días atrás, cuando se dieron a conocer los cambios que quiere realizar Milei en la cultura, a Lali le hicieron la casi misma pregunta que a Emilia y ella sí decidió responder en plena televisión argentina, en diálogo con LAM. "No me parece bien estigmatizar la cultura. En los shows que hago trabajan miles de personas. Todos los artistas que yo conozco han hecho shows para municipios. A veces se siente increíble tener que explicar esto", detalló.

"Nos han cagado un poco la cabeza a todos ya. Nos llevaron al punto de que si doy una opinión a favor de la cultura sos una cosa o la otra y no simplemente un ciudadano que da su opinión respetuosa. Yo puedo no estar de acuerdo con vos. Tengo amigos y he tenido parejas que opinan absolutamente contrario a mí, y, siempre que no entremos en el nivel de la falta de respeto, jamás eso es un problema. Al contrario, uno se podría nutrir del pensamiento del otro, podría aprender", remarcó.

Lali Espósito respondió las críticas con esta imagen.

Y continuó: "Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?".

"Eso se parece más a las épocas oscuras y a los dramas humanos, que a una sociedad que quiere crecer. Al final, creo estamos todos haciendo lo que podemos con lo que va sucediendo en nuestro hermoso país. El otro no es nuestro enemigo. El otro también se busca la vida, hace lo que puede. Nos han enfrentado y no es por ahí", subrayó.

Por último, apuntó directamente contra Milei: "Creo que los que asumen las responsabilidades institucionales tienen que hacerse cargo de gobernar para todos y por eso fueron tan votados. Al final tenés que representar a todos, hasta a los que no estamos tan de acuerdo con la línea política. Yo respeto al Presidente y me gustaría que esa línea de respeto baje hacia todos, que no sea un divide y reinarás que hace tanto daño".

Otro de los artistas que también se mostró en contra de Milei el día en que ganó el ballotage fue Catriel, que lleva varios hits tanto en su carrera, como solista y en colaboración con su amigo de toda la vida Paco Amoroso. En ese caso, decidió llevar el discurso por el lado de la empatía y su preocupación por el acceso a la salud y a la escuela pública en caso de que La Libertad Avanza ganara las elecciones.

"Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público, y no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación", dijo el cantante y continuó: "Si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto. En más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos".

Catriel

Haciendo clara referencia a los dichos de Milei, dijo: "Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde mi amor". Además, reafirmó: "¡Ojo! porque el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas porque esos son derechos". Fiel a su estilo y comprometido con el contexto. El músico sostuvo que "es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quien lo vamos a dejar".

Además de ellos, Wos en sus shows brindados en octubre y noviembre del 2023, dejó unas rimas latentes que se dirigían explícitamente contra Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. No es la primera vez que lo hace, sino que en el Gobierno de Macri, también lanzó una canción que se hizo meramente conocida por sus lujosas frases.

Wos

"No hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz, mándale gas, no te perdás, acordate en dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás", escribió en uno de sus fragmentos, mientras que otro, de la misma canción "Canguro", decía: "Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio, fuera la yuta que meten al barrio le tiran a los pibes y les matan los sueños".

No obstante, en octubre del 2023, en uno de sus shows brindados en Morón, realizó una base de rap en medio de la canción y tiró un fuerte palito para todos aquellos que decían no ser la "casta" y que hoy se encuentran trabajando todos juntos en La Libertad Avanza. "No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", lanzó en pleno concierto.