José María Listorti y el desafío de actuar de villano: "En Matilda tengo que jugar a tratar mal a mi hija"

José María Listorti está muy acostumbrado a los reflectores y a ser la voz conocida de la televisión. Él es locutor y actor y, aunque hizo mucho teatro, lo cierto es que estaba alejado del rubro desde 2005. Es por eso que cuando le llegó la propuesta para hacer el musical de "Matilda", no dudó ni un segundo.

Pronto, Listorti se comenzó a preparar para presentarse al casting y estudió como nunca: canto, baile y actuación fueron algunas de las cualidades que aprendió para estar a la altura de las circunstancias y formar parte del elenco encabezado por la bailarina Laurita Fernández. Volver a pisar el Gran Rex desde otro lugar lo emociona profundamente y trabajar con niños también.

En diálogo con BigBang, repasa este proceso y se explaya sobre cómo fue representar al ambicioso padre de Matilda, a quien describe como un ser malvado. "Me preparé mucho para este papel", confesó el locutor que dejó de lado la televisión para embarcarse en esta superproducción de Broadway.

El elenco de Matilda.

¿Cómo te preparás para este reto?

-¡Bien! Ansioso, con muchas ganas. La verdad es que los dos meses que hicimos "Matilda" en el invierno lo disfruté muchísimo, mal, cada función. No hace falta que diga que soy muy jodón, así que detrás de escena también jodía mucho con los compañeros de trabajo, no sólo con los protagonistas sino también con los técnicos, los del ensamble, me divierte mucho.

¿Cómo fue el reencuentro con tus compañeros?

-Nos seguimos juntando, nos vimos hace no mucho para los premios Hugo, nos vimos después también para otros premios, nos dieron un diploma de "Destacados de la Cultura", fue muy lindo. Esto fue en los primeros días de diciembre y fue muy emotivo también. Nos queremos.

Tengo entendido que para conseguir este papel tuviste un casting bastante arduo...

-¡Si, si! Me preparé mucho. Tuve que ensayar con mi profesor particular de canto y actuación. No todos los locutores somos cantantes.Cantar es otra cosa, es algo muy difícil y pensé que me iba a costar más... Pero por suerte lo pude hacer y acá estamos; pero sí, fue duro.

-¿Y en cuanto a la caracterización?

-En eso también. Bueno, me he dejado los bigotes porque mi personaje los usa. Además tiene doble peluca y en un momento -no quiero spoilear, pero...- se le pinta el pelo de verde, en esa escena entonces tengo que cambiarme la ropa, la peluca, el bigote postizo... entonces dije: "Ya que tengo que ponerme dos ropas y dos pelucas, me dejo el bigote para esto". Pero me lo dejé y después me gustó (risas).

¿Cómo te sentiste dar otra vez el paso de la tele al teatro?

-Bien bien, yo en realidad hice teatro hasta 2005 y hace mucho que no hacía, pero era porque tenía mucho laburo en la tele, nada más que por eso. En el teatro cuando una obra se terminó volví a hacer tele pero también quería hacer teatro. Esto me llegó, yo ni sabía que estaban haciendo el casting de Matilda. Siempre cuento, ¿cómo se les ocurrió mi nombre? Porque yo no hacía teatro desde hace años, no es que me vio un productor, pero agradezco que se les haya ocurrido; porque habia mucha gente haciendo este casting. De hehco, lo hacía mucha gente... así que fue un privilegio, encima en un musical.

Encima es una superproducción

-Si, totalmente.

¿Como es trabajar con chicos en el teatro?

-Al principio teníamos mucho miedo de trabajar con chicos, más que nada con los padres. Pero después de trabajar juntos hemos llegado a la conclusión de que son divinos. Son divinos los padres y los pibes. La verdad que es hermoso todo lo que hemos vivido con ellos... Los pibes tienen mucho talento, es impresionante, tienen la educación, la disciplina, son respetuosos, divertidos; es también para ellos un aprendizaje y un lindo recuerdo.

¿Cómo vivís el recibimiento del público? Teniendo en cuenta que estuviste en la tele, haciendo radio y ahora con un público infantil

-Es un recibimiento hermoso, sobre todo cuando los ves afuera. Cuando hicimos el show en las vacaciones de invierno al principio salíamos a saludar, pero cuando hacía mucho frío no salíamos porque cuidábamos la garganta. Pero después de cada función que salíamos a la calle nos sacabamos fotos con los chicos, con las madres y los padres. Fue realmente muy lindo ver este teatro tan imponente que es el Gran Rex con 3 mil y pico de localidades totalmente lleno, prácticamente todos los días. Y la ovación que se recibía al final era realmente muy emotiva, el público se ha portado muy bien con nosotros.

¿Pudiste ver como montaron la escenografía?

No sé cómo montaron el escenario, pude ver algo detrás que fue muy lindo y yo también lo posteé en las redes. Cuando nos convocaron para que lo veamos, porque nosotros ensayamos durante dos meses y pico en otro lugar y acá el teatro te lo dan una semana antes, porque suele haber función de otras cosas y entonces no te pueden dar lugar dos meses antes. Una semana antes de debutar pude ver toda la escenografía montada y casi me muero. Empezamos todos a llorar. Vimos la M gigante, las letras, no lo podíamos creer... Después empezamos a ver la biblioteca. Para la gente que aún no la vio, hay mucho cambio de escenografía, parece un zapping televisivo porque cada escena dura dos o tres minutos y de repente aparecés en la casa de Matilda, de repente está la biblioteca, el comedor donde Burce come la torta, después hay un circo, la oficina de Tronchatoro, la casa de la señorita Miel...

José María Listorti

¿Es divertido hacer de villano?

-¡Es hermoso! por ejemplo, cuando haces de asesino, cuando hacés de malo, es algo que no te pasa en la vida, porque yo no soy así en la vida. Si yo voy a matar al vecino, no lo voy a hacer en serio, entonces hacer eso está buenísimo. Yo juego en el teatro a tratar mal a mi hija, en este caso soy un tipo ambicioso, un tipo garca... me divierte mucho. Para el actor hacer de malo es todo.

¿Qué esperás en estas últimas funciones?

-En esta despedida espero disfrutarlo muchísimo como hice durante toda la obra. Ya nos emocionamos en junio, así que imagínate ahora no sabiendo que teníamos la revancha en enero, así que ahora saliendo con una revancha más fuerte.

¿Tenés alguna propuesta después de esto?

-Después veré, por ahora no tengo nada concreto pero tengo muchas propuestas. Viste que todos tienen que decir eso (risas), pero en mi caso sí es verdad. tengo que definir a ver el año a ver qué hago porque tengo algunas cosas de televisión, de teatro, tengo que grabar así que me estoy haciendo el lugar y más ahora que estoy haciendo radio también en la pop de 4 a 7.