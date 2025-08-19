"¿La violación existió?": Mirtha se desubicó con Jey Mammón y Lucas Benvenuto denunció revictimización

La historia de Lucas Benvenuto es una herida abierta que parece no cicatrizar. El patinador profesional, quien denunció haber sido abusado por Jey Mammón cuando tenía apenas 14 años, enfrenta una nueva ola de dolor, esta vez provocada por las palabras y las risas en la mesa de Mirtha Legrand, donde el conductor fue invitado el pasado fin de semana.

En un contexto que debería haber estado marcado por la seriedad y el respeto hacia las víctimas de abuso, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Mirtha, fiel a su estilo de preguntas directas y punzantes, lanzó: "¿La violación existió?". La respuesta de Mammón, cargada de ironía y desconectada de la gravedad del tema, hizo alusión a una vieja frase de la conductora frente a otro invitado polémico, Sergio Schoklender: "No te voy a hacer sentir incómodo querido pero, ¿por qué mataste a tus padres?". Lo que siguió fue una explosión de risas en la mesa, un momento que Lucas describió como una burla hacia su dolor.

Jey Mammón - Lucas Benvenuto

Desde sus redes sociales, el joven expresó su indignación y tristeza ante lo ocurrido. En palabras cargadas de enojo y desconsuelo, Lucas cuestionó: "Yo no me pregunto qué tienen en la cabeza, porque yo ya sé lo que tiene él y todos ellos en la cabeza. Lo que yo me pregunto cuando pasan estas cosas, que vuelve a un canal de televisión, es: ¿Qué tienen en la cabeza los productores que contratan a ese famoso? Si ya sabemos que es un psicópata, abusador, me empezaría a preguntar quién está detrás de esto . ¿Quién es el que pone la 'viyuya' para bancar a una persona que corrompió a un menor de 14 años?", argumentó Lucas con dolor en sus publicaciones.

La conversación en la mesa de Mirtha dejó en evidencia por un lado, la falta de sensibilidad por parte de los presentes y, por el otro, un sistema mediático que parece priorizar el rating por encima del respeto hacia las víctimas denunciantes de abuso. Lucas, quien ya ha enfrentado innumerables desafíos desde que decidió contar su historia, señaló con claridad: "Para mí era obvio que iba a volver, era obvio que se iba a sentar con Mirtha Legrand. Para mí era obvio que le iba a hacer una pregunta punzante... No sé qué se piensa él que iba a ser".

Sin embargo, lo que más le dolió al joven fue el contexto de la pregunta y las risas que la siguieron. Y, en esa línea, Lucas reflexionó sobre el impacto emocional de ese momento: " Todos riéndose de un abuso. ¿Si existió una violación es sinónimo de risa? ".

La publicación completa de Lucas Benvenuto

Además, Benvenuto cuestionó directamente la invitación de Mammón al programa: "Ya sabemos que se descabella con las preguntas y 'qué picante la señora', pero habría que tener más cuidado. Porque vos sentaste ahí a una persona que corrompió a un menor de 14 años y le preguntaste cómo se sintió, si se sintió mal... Pero no del lado del abusado, sino del lado de la víctima. Un lugar que lamentablemente me corresponde a mí ", sentenció con dolor.

Para Lucas Benvenuto, cada risa en esa mesa fue un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer para lograr justicia y respeto hacia quienes han sufrido abusos. Porque detrás de cada pregunta desubicada y cada risa fuera de lugar hay una víctima que merece ser escuchada, respetada y protegida. El denunciante de Jay Mammón todavía busca justicia y humanidad en una sociedad que aún parece ignorar su sufrimiento.