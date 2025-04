Lo que le faltaba: vecinos escracharon a Yuyito González y la tildaron de "conchu**"

En el medio de una crisis financiera mundial que golpea las aspiraciones económicas del presidente Javier Milei, un tercer paro general y una credibilidad que quedó dañada tras el escándalo de la estafa cripto conocido como Libragate, la primera dama no oficial Amalia "Yuyito" González, puso su granito de arena a la hora de empeorar la imagen pública de su pareja. Escracharon a la conductora por una vecina a quien le bloquearon su garaje por 45 minutos, con un auto del Gobierno nacional y una respuesta prepotente por parte de un custodio.

La información fue revelada por el periodista Pedro "Pepe" Ochoa en el marco del enigmático de LAM. " Estuvo 45 minutos el auto ahí ", precisó el panelista. De acuerdo a la información brindada, volvió luego de ese lapso en el que estuvo "en la farmacia". El video fue filmado por una vecina llamada Graciela, quien le pidió al periodista que la nombre porque la vedette "fue una conch***".

Yuyito González, conductora de "Empezar el día".

"El auto estaba solo con el custodia, cuando se acerca para pedirle por favor que lo corra. Sintió tanta prepotencia del lado de la persona que le dijo: 'yo de acá no me puedo mover'", detalló el chimentero. "Quizás es entendible si le explican lo sucedido", sumó. Aunque después vio que bajó y llegó la "primera novia", y allí decidió enviárselo al programa de América TV que conduce Ángel de Brito.

"Le podrían haber dicho: 'acá no se estaciona', ¿no?", se preguntó Marcela Feudale, en un primer cuestionamiento al accionar de la conductora de Empezar el día en Magazine. En una tónica similar se expresaron sus compañeros de panel, quienes no le perdonaron la acción irresponsable y la actitud desdeñosa de su "personal".

Amalia "Yuyito" González y Javier Milei besándose.

"Seguridad y custodia que pagamos nosotros", aportó la periodista Yanina Latorre en ese sentido. Una afirmación que llevó al debate a otro lugar y no la irresponsabilidad demostrada y reiterada ante la opinión pública, en el sentido de contar con guardaespaldas por ser novia del mandatario de turno. "Para mí no debería. Si no toda la familia de él debería tener", agregó en ese sentido la esposa del comentarista Diego Latorre.

En las últimas horas, también se hizo la misma pregunta en el nuevo programa de Viviana Canosa en El Trece. "No es familiar directo. Es la novia, ya tuvo dos novias desde que está en el poder . Porque aparte no es que nos sobra la guita. Y para que esté boludeando en Magazine haciendo esa pavada que hace, ese custodio podría estar en otro lado", insistió.

Minutos antes, había asegurado que no tenía ninguna animosidad contra Yuyito González. "A mí me da vergüenza ajena todo lo que hace y, cuando uno se expone en la televisión y tiene un programa, está expuesto a que el otro opine", señaló Yanina Latorre. "Sinceramente, ponele que seas medio boluda como ella, sin contenido. Pero me preocupa que sea la novia del presidente y que todos los días haga ese tipo de monólogos con los dos muñequitos de madera, que se ponga el pony en la conc** me preocupa. Me preocupa mucho. Porque, aparte, es la mujer del presidente", protestó.