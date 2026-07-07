Los famosos coparon la tribuna para alentar a la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a movilizar a miles de hinchas en una nueva presentación por el Mundial 2026 frente a Egipto. Como ya es una costumbre en cada partido de la Scaloneta, las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se llenaron de fanáticos, pero también de reconocidas figuras del espectáculo que viajaron especialmente para alentar al equipo de Lionel Scaloni. Una de las primeras en mostrar su llegada fue Marcela Tinayre. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió imágenes del imponente estadio mientras los hinchas comenzaban a ocupar las tribunas en la previa del encuentro.

Una de las primeras en mostrar su llegada fue Marcela Tinayre

Quien también dijo presente fue Jimena Barón. La cantante asistió junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Arturo y Momo. Desde el estadio publicó una tierna postal familiar y expresó toda su emoción con una frase que resumió el sentimiento de miles de argentinos: "Argentina te amo".

Nati Jota también mostró cómo vivió la previa del partido. En sus redes sociales compartió una fotografía junto a uno de los integrantes de la reconocida murga "Los sin entradas", que acompaña a la Selección Argentina en distintos rincones del mundo y ya se convirtió en un clásico de cada Mundial.

Jimena Barón llegó junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Arturo y Momo

Otra de las famosas que compartió su experiencia desde Atlanta fue Sofía Zámolo, quien publicó distintas imágenes en sus historias de Instagram apenas minutos antes del comienzo del encuentro, dejando ver el gran clima que se vivía en el estadio.

Entre las postales que dejó la transmisión oficial también apareció una figura muy querida por los argentinos. La Mona Jiménez fue captado en una de las tribunas mientras cantaba con entusiasmo el Himno Nacional Argentino, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue celebrada por los hinchas.

Sofía Zámolo alentó a la Selección en Atlanta

A medida que avanzaba la jornada, las publicaciones de famosos comenzaron a multiplicarse en Instagram y otras plataformas. Flavio Mendoza, Daniela Celis y José María Listorti también compartieron fotos y videos desde Atlanta, sumándose al fervor por un nuevo compromiso de la Albiceleste. Con un estadio repleto de camisetas celestes y blancas y el respaldo de miles de argentinos, la Selección volvió a sentirse local en Estados Unidos. Una vez más, artistas, conductores e influencers acompañaron al equipo de Scaloni y reflejaron, desde las tribunas y las redes sociales, la ilusión de todo un país por seguir haciendo historia en el Mundial 2026.