Los fans de Lali le dieron una cachetada a Milei en Vélez y ella confirma que es la reina del pop

El pasado sábado 6 de septiembre, Lali Espósito volvió a demostrar por qué es la máxima exponente del pop nacional con un show que no solo hizo vibrar el Estadio Vélez, sino que también confirmó su lugar en el Olimpo de los grandes artistas de la era moderna.

Con dos fechas completamente agotadas y el anuncio de un quinto show para el próximo 16 de diciembre, la cantante marcó un récord sin precedentes: ¡cinco presentaciones en Vélez en un mismo año! ¿Quién más podría lograr algo así? Nadie. Solo Lali.

Lali en Vélez

Lo que ocurrió esa noche fue un fenómeno cultural, una explosión de emociones, una comunión entre artista y público que difícilmente pueda repetirse. Desde el momento en que las luces del estadio se apagaron y comenzó a sonar la primera nota de Lokura, hasta el pogo masivo con No Me Importa que cerró la noche, cada segundo fue pura magia, pura adrenalina.

La selección musical fue impecable. Lali llevó a sus fanáticos por un viaje emocional que pasó de la euforia al llanto y del baile desenfrenado a la reflexión más profunda. Himnos como 2 Son 3, Sexy y Obsesión encendieron los primeros momentos del show, mientras que temas como Boomerang, Incondicional y una desgarradora versión acústica de No Hay Héroes regalaron instantes de conexión íntima. Pero, sin lugar a dudas, el momento más explosivo llegó con el estreno en vivo de Payaso, el single más esperado por sus seguidores desde hace meses.

Lali en Vélez

La expectativa por esta canción venía creciendo desde hace casi un año, con pistas y guiños que Lali dejó en redes sociales. Desde la taza en el videoclip de Fanático hasta su aparición en los Premios Gardel, pasando por las remeras con frases de la letra y los misteriosos tuits que alimentaban la intriga. Todo culminó en Vélez, cuando miles de voces corearon por primera vez este tema irreverente, rockero y directo, que confirma una vez más la capacidad de Lali para pararse en y defender los derechos de todos y todas.

El espectáculo estuvo respaldado por una producción digna de los grandes shows internacionales. Con 31 artistas en escena*, entre ellos bailarines, drags, músicos y coristas, Lali ofreció un despliegue visual y sonoro que dejó boquiabiertos a todos, todas y todes. La dirección general estuvo a cargo de Lautaro Espósito, mientras que Sergio Lacroix diseñó una puesta en escena que convirtió el estadio en un universo propio: pantallas gigantes, efectos visuales de última generación y una escenografía impactante que transformó cada canción en una experiencia única.

Lali en Vélez

Por supuesto, no faltaron las sorpresas. Dillom subió al escenario para una colaboración explosiva que marcó el cruce generacional más emocionante de la noche. Y como homenaje al rock nacional, Lali emocionó con una versión desgarradora de Vencedores vencidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, enloqueciendo por completo a todos los presentes en el show.

Y como si todo esto no fuera suficiente, Lali ya tiene agendado su próximo desafío: el 16 de diciembre, volverá al Estadio Vélez para cerrar este año inolvidable con un quinto show que promete superar cualquier expectativa. Las entradas ya están disponibles a través de Enigmatickets.com, con preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia desde el 10 de septiembre y venta general desde el 11.

Letra completa de "Payaso"

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!