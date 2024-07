Los misteriosos regalos de Wanda Nara: un enigmático italiano la sorprendió como no lo hizo Mauro Icardi

Desde que anunció su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara se dedica tiempo así misma. Primero disfruto de unas vacaciones en Brasil y luego puso rumbo a Miami, donde pasa unos días con sus hijas menores, Francesca e Isabella.

En sus últimos posteos, la influencer sepultó a su todavía legalmente marido, confesando que siempre entrega todo de sí en las relaciones, pero nunca recibió todo lo que dio. Por esta razón, decide enfocarse en ella y en sus proyectos laborales. Mientras que sus seguidores le aconsejan no volver a estar en pareja, ella confirma que así será por mucho tiempo.

Wanda Nara recibe un ramo de flores por parte de un italiano

Aunque la empresaria quiere dejar en claro que Icardi ya es cosa del pasado, sus últimas apariciones en Instagram son un claro ejemplo que intenta generarle celos: "Hola Wanda, soy Gerardo. Soy tu fan desde hace mucho tiempo. Deseo una foto contigo, te amo", se puede leer en la tarjeta que recibió junto a un ramo de flores. Ante los misteriosos regalos que recibe comentó: "Así nos pide foto un italiano".

Luego de mostrar el ramillete de rosas en muchos tonos, Wanda Nara compartió una captura del chat con su hija Francesca: "Ma, suban, nos mandaron algo para comer, mira", le escribió la nena. La ahora cantante quiso saber quién era el responsable de acal agasajo, pero a la pequeña no pareció importarle mucho: "No sé quién, pero suban porque me lo como todo".

Wanda Nara expone el chat con su hija

La identidad de aquel admirador es todo un misterio, y los fanáticos de la conductora comenzaron a especular al respecto. Sin embargo, no hay nombres nuevos que rodean por su entorno.

Por el momento, Wanda Nara se encuentra disfrutando del hotel paradisiaco en Miami, donde además comparte unos deliciosos platos de comida con sus hijas, junto a momentos de sol y playa. Eso sí, no se desenfoca de sus objetivos y muestra en su cuenta personal de Instagram algunos proyectos que se vienen en su carrera, así como sus tardes de entrenamiento físico.