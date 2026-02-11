Luego de las acusaciones de Andrea Rincón, así reaccionó el circulo más íntimo de Milo J

El cruce mediático menos pensado se dio en las últimas horas entre Andrea Rincón y Milo J: dos artistas de mundos completamente distintos y de generaciones muy diferentes que, sin embargo, quedaron en el centro de la escena por un tema inesperado: macumbas, religiones y rituales.

Todo comenzó cuando la modelo acusó al cantante de realizar "ritos satánicos" en sus recitales, declaraciones que generaron un fuerte impacto en el ambiente artístico. Además, aseguró que el joven estaba poseído: "Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un 'santo' y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno", sostuvo.

Andrea Rincón vs Milo J: el cruce menos pensado

La voz de Milo J casi no se escucha en el mundo de la farándula, ya que nunca suele involucrarse en polémicas. Y esta vez no fue la excepción. A través de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de una entrevista que había brindado a Hypebeast Latinoamérica sobre su último disco, La vida era más corta.

En el recorte se leía: "Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista". Y agregaba: "La vida era más corta, porque si disfrutás de todos los momentos que vivís realmente, puede llegar a ser más larga. Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente". Sin mencionar a Rincón, el músico volvió a centrar la conversación en su obra y en el mensaje que intenta transmitir con su arte.

Ante las acusaciones de Andrea, fue la mamá y mánager de Milo, Aldana Ríos, quien salió a responder. Publicó un video compilado con imágenes del artista riendo, disfrutando con amigos y atravesando distintos momentos cotidianos, en clara contraposición con la afirmación de Rincón de que el joven "no sonríe nunca". Sobre el montaje escribió una frase breve pero contundente: " Si supieras lo que me fascina verte sonreír ".

En un contexto en el que las redes sociales amplifican cada declaración y cada reacción, la controversia dejó expuestas dos miradas muy distintas: la espiritual y crítica de Andrea Rincón, y la artística e introspectiva de Milo J. Por ahora, el músico continúa enfocado en sus proyectos y en su carrera, mientras su entorno dejó en claro que no permitirá que se instalen lecturas que lo asocien con prácticas oscuras.