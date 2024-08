Darío Barassi rompió el silencio, puso fin al misterio sobre su salud pero confesó que muchos le desearon la muerte

En los últimos días, la versión de que Darío Barassi estuvo internado se hizo eco en la agenda mediática. Sin embargo, con las aguas un poco más calmadas, el conductor salió a desmentir aquella información y contar cómo se encuentra de salud.

El actor se ganó el cariño del público por su histriónica personalidad. Con sus caras y chites, hace reír a la audiencia. Y aunque esta no es la parte de él que está dispuesto a mostrar a diario, lo cierto es que su cuerpo le pasó factura y tuvo que frenar las grabaciones de su programa Ahora Caigo por un problema de salud y hacerse una serie de chequeos médicos, por lo que permaneció en la institución por varias horas.

Darío Barassi frenó la grabación de de "Ahora Caigo" debido a problemas con su presión

A través de un posteo en su Instagram, donde suma casi 5 millones de seguidores, el influencer aclaró su actual situación en torno a la salud: "Aclarando el escenario: estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. ¡Si se puede!", escribió.

En un video modo selfie, Barassi reconoció que no es partidario de este tipo de declaraciones, aunque su exposición lo amerita: "Buenas. Me parece rarísimo salir a hacer un video y a andar explicando (...), pero a veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no sólo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que 'era obvio que te ibas a morir'".

Los problemas de salud de Darío Barassi

Las repercusiones sobrepasaron sus expectativas, por lo que salió a dar explicaciones y desmentir algunas versiones: "No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada. Estaba haciendo el programa, me empecé como a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo y pedí cortar. Me tomaron la presión y, como la tenía alta, me medicaron", contó para luego explicar que se trató de problemas en la cervical .

El mediático no quiso preocupar a sus fanáticos y aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que se tomaron un minuto de su tiempo para enviarle cariño: "Espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que está a mi alcance para tener la mejor salud posible", concluyó.

Los seguidores no tardaron en apoyar a Darío Barassi en su difícil momento: "Te queremos tanto. Sos un sol. Gracias por regalarnos tu talento, gracia y sensibilidad" o "Vamos a cuidarte Darío, te queremos en mi familia", fueron algunos de los comentarios en el posteo.