Luis Ventura reveló qué pasó realmente detrás de su desubicada frase sobre Flor Peña: "Nunca hablé de ella"

La guerra entre Luis Ventura y Flor Peña sigue dando que hablar, aunque el periodista quedó bastante golpeado tras el comentario fuera de lugar que lanzó sobre la actriz. En este contexto, reconoció su error, aunque no aflojó del todo en el conflicto. Desde su programa en Luzu, la conductora cruzó con dureza a su colega luego de que él dijera que "siga haciendo videos porno", una frase que muchos interpretaron como un intento de rebajarla en medio de la discusión.

Ahora, el mediático explicó el trasfondo de sus dichos: "La nota no era conmigo sino con Marcela Tauro. Yo estaba entrando al canal y me hablan de lejos. Eso no era para salir al aire. Ellos después lo contextualizan y lo suman al tema del que estaban hablando", aseguró en Desayuno Americano.

Continua la guerra entre Luis Ventura y Flor Peña

Ventura se sintió traicionado por Rodrigo Bar, ya que insiste en que sus palabras se dieron en un contexto de intimidad, fuera de cámara y con gente conocida. Además, sostuvo que, pese a haber hablado con los involucrados, igualmente decidieron usar el recorte en su contra. "Nunca dije un nombre y tampoco estaba escuchando lo que hablaban. Dije algo en privado", remarcó.

Más allá de la frase sobre Flor Peña, el periodista aseguró que se sintió ofendido por los comentarios de la actriz hacia APTRA, luego de que ella cuestionara la importancia de los premios. En ese sentido, defendió tanto a la asociación como al trabajo periodístico: "A lo mejor le molestan los periodistas, pero los actores viven de los periodistas que tanto le molestan... Evidentemente le tiene fobia al periodismo".

🔥Flor peña le respondió a Luis Ventura después de que la mandara a hacer videos pornos



Le dijo que es un misógino y que cuando quiera se toman un cafe asi le explica DE DONDE SACO EL VIDEO que se filtró de ella porque jamas se lo dijo👀 pic.twitter.com/NP0c6kRLeG — nom0leste (@nom0leste) May 12, 2026

El cronista también hizo hincapié en la acusación que recibió por parte de la actriz, quien lo calificó de "misógino". Ante eso, Ventura respondió sorprendido: "¿De dónde? Evidentemente también tiene algo con el universo porno", lanzó. Todavía molesto por la situación, remató: "Soy tan pelotudo que después me pidió una nota y yo se la di. Lo otro estaba fuera de plano, no era parte de la nota y debía quedar ahí".

🗣️ LA RESPUESTA DE LUIS VENTURA A FLOR PEÑA: "NUNCA HABLÉ DE FLOR PEÑA" @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/AAVJXIZtDD — América TV (@AmericaTV) May 13, 2026

De todas maneras, Ventura buscó despegar a Yanina Latorre del conflicto. "Acá Yanina Latorre no tiene nada que ver. Es un tema humano de dos personas que se conocen. Yo doy notas, genero contenido, respondo cualquier cosa que me preguntan y me terminan metiendo en un quilombo que no es mío", sostuvo.

Por último, Luis Ventura volvió a referirse al escándalo con Flor Peña y dejó en claro que no piensa pedirle disculpas. "Repito que nunca nombré a nadie. No voy a disculparme por un ataque que ella generó", cerró.