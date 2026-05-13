"¿Quién sos, Momi?": furia entre las fans de Ricardo Arjona por la subida de Momi Giardina al escenario

La visita de Ricardo Arjona a la Argentina volvió a convertirse en un fenómeno absoluto. Con 14 fechas agotadas en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco desató una verdadera peregrinación de fanáticas que llegaron desde distintos puntos del país para verlo después de años de ausencia. Pero entre lágrimas, abrazos y canciones coreadas a los gritos, hubo un episodio que terminó generando una inesperada grieta arjoniana: la aparición de Momi Giardina sobre el escenario.

Todo ocurrió durante "Señora de las cuatro décadas", uno de los momentos más esperados del show. Como suele hacer en cada recital, Arjona invita a una mujer del público a subir al escenario para compartir el cierre de la canción. Esta vez, la elegida fue la conductora y humorista Momi Giardina. La escena fue celebrada por sus seguidores y rápidamente se viralizó en redes sociales. Emocionada, Momi compartió el momento en Instagram y escribió: "Me acaba de cumplir mi sueño".

Sus compañeros también reaccionaron al instante: "La verdadera señora", comentó Santi Talledo, mientras que su hija, Juli Castro, resumió la situación con un simple pero contundente: "Qué sueño". Sin embargo, mientras algunos festejaban el momento televisivo y romántico, otras fanáticas de Arjona estaban lejos de emocionarse.

La bronca explotó especialmente en TikTok, donde una usuaria identificada como @holasoynarag publicó un video que rápidamente se viralizó por el nivel de indignación con el que cuestionó la presencia de Momi arriba del escenario. "Hablemos de Momi Giardina. ¿Quién es Momi? ¿Qué se cree y por qué vino a jodernos el recital de Arjona a todas las que queríamos, las que fuimos con carteles, las que nos esforzamos por lo menos para que nos lea el cartel?", arrancó.

Hubo enojos con Momi anoche 👀😂 pic.twitter.com/IeXCODTznE — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) May 11, 2026

Lejos de bajar el tono, la usuaria continuó descargando toda su frustración contra la conductora. "¿Quién sos, mami? Nada, resulta que podías haber elegido cualquier otro día para ir al recital de Arjona. Te fuiste el domingo. Una viaja de lejos, prepara cartel, se arregla, se maquilla", reclamó. El enojo apuntó especialmente a una supuesta "ventaja" por ser famosa. "Y va Momi, y Arjona directamente no lee ningún cartel, y dice: 'Ay, Momi, bueno dale, no estás tan atrevida con mamá en el programa. Vení, dale, representá a todas las de las cuatro décadas'", relató irónicamente.

La fanática incluso cuestionó que la conductora fuera convocada sin siquiera levantar un cartel, algo que -según explicó- suele ser una especie de tradición entre las asistentes que buscan llamar la atención del cantante. "Que la busquen a Momi, que ni cartel tiene. Cuando siempre agarra y dice: 'Bueno, la señora del cartel, que pase'. Y los carteles a la bosta entonces. ¿Para qué una se prepara, hace todo el esfuerzo y toda la ilusión?", lanzó.

La joven también reveló que hacía 13 años que no veía a Arjona y que esperaba ese momento desde hacía muchísimo tiempo. "Voy a ir en cinco más cuando cumpla 40, pero nada... qué bronca", confesó. Pero el remate fue todavía más filoso. "No sé, las que estuvieron el domingo en el recital de Arjona, díganme si no les dio así como un poco de '¿quién chingados es Momi?'. Dedocracia se llama. La verdad, no esperaba ver dedocracia en el recital de Ricardo Arjona", disparó.

La reacción de los compañeros de Momi

Como suele ocurrir en redes sociales, el episodio abrió un debate inmediato. Algunos usuarios defendieron a Momi Giardina y señalaron que Arjona simplemente quiso invitar a alguien conocido para generar un momento divertido y viral dentro del show. Otros, en cambio, se pusieron del lado de las fanáticas históricas que pasaron horas armando carteles y soñando con ser elegidas. Mientras tanto, Momi parece haber quedado completamente ajena a la polémica. Ella siguió compartiendo fotos, videos y mensajes de felicidad por la experiencia vivida junto a uno de sus ídolos.