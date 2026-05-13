Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama por un error insólito: pagaron un telo con QR y los atraparon

Lo que parecía una investigación más sobre robos de camionetas de alta gama terminó teniendo un giro digno de una comedia policial. Una banda dedicada al robo de Toyota Hilux y SW4 fue desarticulada en el Conurbano bonaerense después de que uno de sus integrantes cometiera un error tan simple como inesperado: pagar el turno de un hotel alojamiento con una billetera virtual rastreable. Sí, el detalle que terminó hundiendo a la organización no fue una persecución cinematográfica ni un informante secreto, sino un pago con QR en pleno telo.

Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama

La investigación comenzó tras el robo de dos camionetas Toyota -una SW4 y una Hilux- en los barrios porteños de Boedo y Recoleta durante marzo. A partir del análisis de cámaras de seguridad, detectives de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad detectaron la participación de un Peugeot 208 blanco utilizado como vehículo de apoyo. El auto, sin embargo, tenía patentes clonadas y funcionaba como un verdadero "fantasma" sobre ruedas. Los investigadores siguieron su recorrido por Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown hasta empezar a reconstruir el mapa de movimientos de la banda.

La primera gran pista apareció gracias a un descuido financiero. Uno de los delincuentes utilizó una tarjeta de crédito robada a una de las víctimas para pagar en una estación de servicio de la calle Paraguay, en Palermo. Las cámaras del lugar captaron por primera vez los rostros de los sospechosos. Pero faltaba el golpe final. Días después, las cámaras de seguridad detectaron nuevamente al Peugeot 208 estacionado frente a un kiosco en Almirante Brown. Los investigadores comenzaron a seguir sus movimientos hasta que el conductor ingresó a un hotel alojamiento cercano.

Ahí ocurrió el error que terminó por derrumbar toda la estructura: el sospechoso abonó el turno utilizando el QR de una billetera virtual. La transacción permitió identificarlo de inmediato. Con esa información, más el entrecruzamiento de registros financieros, rastreo digital y tareas de inteligencia, la Policía llegó a los domicilios vinculados a la organización. El Juzgado Nacional en lo Criminal N°52, a cargo de María Fabiana Galletti, ordenó entonces tres allanamientos en La Plata y San Francisco Solano. Lo que encontraron sorprendió incluso a los investigadores. En uno de los inmuebles funcionaba una verdadera "fábrica" clandestina destinada a maquillar vehículos robados.

Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama

Allí se adulteraban numeraciones de chasis, motores, cristales y dominios para reinsertar las camionetas en el mercado ilegal con documentación falsa. "Identificados ambos, el cruce de la información financiera, el rastreo digital y trabajo de campo permitió llegar a los domicilios que derivaron en los tres allanamientos", destacó el parte policial. Durante los operativos se secuestraron 45 cédulas apócrifas, formularios 08 firmados, DNI falsos y distintos elementos utilizados para falsificar documentación vehicular. Además, hallaron tres autos: un Volkswagen Vento con impacto de bala, el Peugeot 208 usado en los robos y un Volkswagen Gol con numeración adulterada.

Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama

La jueza Galletti ordenó la detención de los dos acusados y el traslado a la Ciudad de Buenos Aires. Paralelamente, la fiscal Adriana Acosta, de la UFI 3 Descentralizada de Lomas de Zamora, dispuso el secuestro de otros vehículos en el marco de una causa por averiguación de ilícito. La banda operaba en distintos puntos del Conurbano y contaba con una estructura aceitada para sostener el negocio: robaban camionetas, las "blanqueaban" mediante documentación falsa y luego las reinsertaban en el mercado. Sin embargo, toda esa ingeniería delictiva terminó desmoronándose por una escena absurda: pagar un telo con QR mientras la Policía lo seguía de cerca.