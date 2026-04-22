Luly Drozdek, entre la apariencia y lo real: "El verdadero desafío no es engañar a los demás, sino a lo que uno siente"

En un contexto donde la ficción nacional atraviesa un momento de fuerte retracción, el estreno de Hasta que la verdad los separe aparece como una bocanada de aire fresco dentro del cine local. Con una duración breve, tono pochoclero y una historia atravesada por el humor y la emoción, la película apuesta a reconectar con el público desde un lugar directo. En ese universo, Luly Drozdek se pone en la piel de Maia, un personaje que navega entre la mentira y los sentimientos reales. "La pregunta es hasta dónde llega uno para conseguir lo que quiere", planteó la actriz en diálogo con BigBang al describir el motor del personaje.

Luly Drozdek

Al describir a su personaje, luly señaló que Maia es una joven de barrio, atrapada en una vida rutinaria y sin grandes oportunidades, que ve en una situación inesperada la posibilidad de cambiar su destino. Pero ese salto implica fingir una relación que, inevitablemente, empieza a desbordarse de verdad. "Cuando uno quiere lograr algo, ¿qué hace para poder lograrlo? ¿Hasta qué punto llega la avaricia? El verdadero desafío no es engañar a los demás, sino a lo que uno siente", reflexionó Drozdek.

Sin embargo, rápidamente corre el eje hacia el corazón de la historia: "El amor no tiene nada que ver con lo que uno tenga o deje de tener". La construcción de Maia se apoya en esa tensión constante entre lo que se muestra y lo que se es. "Trabajé mucho con esta chica de barrio", explicó la actriz, quien buscó dotar al personaje de una identidad reconocible, cercana, atravesada por la aspiración y la incomodidad de entrar en un mundo que no le pertenece.

En ese sentido, señaló: "Hay algo de esa dicotomía entre lo que ella aparenta y lo que es en realidad que es muy divertido". En ese contraste -una joven común enfrentada a una mansión, a lujos desconocidos y a códigos ajenos- se construye gran parte del humor de la película. Pero también aparece el mensaje central: "Podés tener todo, pero si no tenés amor, nada sirve". Para Luly, ese es el corazón del film: "Mientras tengas amor, siempre uno es feliz, no importa dónde estés ni qué tengas".

Hasta que la verdad los separe, una comedia romántica que se estrena el 30 de abril

Lejos de subestimar el género, la actriz reivindicó la comedia como un terreno exigente. "A mí me encanta la comedia", afirmó, y destacó que el principal desafío fue encontrar la frescura del personaje. "Este tipo de personajes requieren frescura", explicó, y reconoció que potenció rasgos propios para darle naturalidad a Maia. En esa búsqueda, el trabajo actoral se vuelve casi quirúrgico: evitar los lugares comunes dentro de una historia clásica -dos amigos que fingen estar enamorados- y lograr que el vínculo resulte creíble.

Luly Drozdek

El film reúne figuras como Viviana Saccone, Raúl Rizzo y Roly Serrano, con quienes Drozdek destacó el aprendizaje constante. "Son humanos sabios, tienen una sabiduría única", sostuvo. Sin embargo, detrás del entusiasmo por el proyecto aparece una preocupación más profunda: la crisis del sector audiovisual. "Hoy por hoy no hay tanto trabajo, lamentablemente", advirtió. Y comparó la situación actual con sus inicios: "Antes hacía dos o tres trabajos al mismo tiempo. Hoy eso es raro". La actriz fue directa al describir el panorama: menos ficción en televisión, un cine más acotado y plataformas que no logran absorber toda la producción nacional.

De hecho, resumió: "El actor ya no tiene tantos lugares donde actuar". Ante este escenario, el teatro aparece como el principal refugio. "Hoy por hoy la estrella es el teatro", afirmó, aunque también advirtió sobre la creciente competencia, tanto en la calle Corrientes como en el circuito independiente. El avance del streaming y los nuevos formatos tampoco termina de resolver la situación. "Hay tanta información que la gente ve todo y no ve nada al mismo tiempo", reflexionó, marcando un cambio en el consumo cultural que impacta directamente en la visibilidad del trabajo actoral.

Luly Drozdek

Frente a la escasez, Drozdek asegura haber cambiado su forma de elegir proyectos. "Hoy disfruto mucho más cada trabajo", explicó, y remarcó que prioriza el clima humano por sobre todo: "Me gusta cuando se arma un lindo elenco, con gente con la que sé que la voy a pasar bien". Incluso reveló que ha rechazado propuestas por cuestiones éticas: "Me ha pasado de no agarrar un trabajo porque sabía que lo estaba cerrando una colega amiga".

Con una duración de 65 minutos y una narrativa ágil, Hasta que la verdad los separe se presenta como una propuesta ligera pero con mensaje. "Es una película divertida, con un lindo mensaje sobre el amor y la amistad", resumió la actriz. En tiempos de crisis económica y saturación de contenidos, la apuesta parece clara: ofrecer una historia breve, accesible y emocionalmente directa. "Es para ver algo divertido antes de dormir y terminar el día contento", sentenció la actriz.