¿Volverá a su lado?: Andy Kusnetzoff y Cayetano limaron asperezas y se reconciliaron en vivo

En 2021, el ciclo radial Perros de la Calle pasó por un momento de abrupto cambio. Por aquel entonces, Andy Kusnetzoff decidía tomar un camino profesional completamente diferente al de su por entonces amigo y compañero de radio Nicolás Cajg, más conocido como Cayetano.

Esto no solo provocó que ambos se distanciaran y tomaran caminos diferentes, sino que afectó directamente a su amistad. Para ser claros, en enero de ese año, el conductor de Perros de la Calle dejó Radio Metro y se mudó a Urbana Play, pero dejando de lado a su histórico compañero de fórmula.

Desde ese entonces no se volvieron a ver hasta que este martes Cayetano sorprendió al público y estuvo como invitado en el programa de quien fuera su amigo. Incluso, allí tuvieron un abrazo que se vio en vivo y un diálogo largo en el que limaron sus asperezas.

El tan esperado abrazo entre Andy Kusnetzoff y Cayetano.

"Lo hablamos mucho. Él entendió que yo necesitaba en este momento de mi vida y de mi carrera hacer mi propio camino. Para mí también es un cambio fuerte, estuve 18 años a su lado. A Andy le voy a estar siempre agradecido por la oportunidad que me dio", expresó Cayetano tras la separación. "Nos mandamos algunos mensajes en las últimas semanas y seguramente cuando todo esté más ordenado nos volveremos a encontrar", adelantó en aquel momento.

Y ese encuentro se dio el martes. "Hace tres años que no lo veo, hablamos pero no nos vemos. Está igual, está joven, y lo veo bien, lo veo maduro, lo veo preparado, lo voy a saludar", aseguró Andy en cuanto lo vio ingresar al estudio. "Perros de la calle es mi casa", fue una de las definiciones que llegó a decir Cayetano en cuanto pudo hablar.

"Nunca vas a dejar de ser parte de Perros de la calle aunque dejaste en su momento", afirmó Andy, para reforzar la buena onda entre ambos. Aunque no todo serían lindos gestos y comentarios entre ambos, ya que además, muchos de los problemas que quedaron en el tintero, salieron a la luz a partir del encuentro.

"Es que uno a veces necesita tomar distancia de ciertas cosas", fue la explicación más próxima que dio Cayetano en cuanto estuvo al aire. "No es fácil, no es con vos", prosiguió. Allí fue que el conductor deslizó la primera diferencia, exponiendo una situación de la intimidad de su amigo frente a todos sus oyentes.

"Perdoname, pero ¿tu mujer y tu hermana qué te dijeron? 'Quedate con Andy'. ¿Y vos qué hiciste? La única decisión que tuviste. Y así te fue", broméo Andy. "Yo lo conozco a él y sabía que si tomaba un café a las dos semanas, Cayetano se iba a quedar tranquilo y listo", continuó, respecto al encuentro entre ambos que no fue, que se dilató y que hubiera generado que la reconciliación se dé mucho antes.

"Entonces yo quería que él sienta un poco que bueno, que está perfecto la decisión de cada uno pero que tiene sus consecuencias", reconoció Andy una vez el tema estaba avanzado. "Uno a veces hace cosas sin el deseo de lastimar a otra persona y no se da cuenta por las formas sobre todo, y en eso yo sí noté, me di cuenta después que había tenido formas malas", se autocriticó Cayetano. "Me di cuenta, no me di cuenta en el momento, pero me di cuenta", agregó.

Andy Kusnetzoff y Nicolás "Cayetano" Cajg fumaron la pipa de la paz.

"Bueno, después de trabajar conmigo tanto tiempo, aprendiste. Había cosas que a mí me hirieron pero igual como lo quiero mucho seguimos hablando, y ahora nos pudimos dar un abrazo. A veces hace falta separarse para decir: 'Mirá esto me gustaba, esto no'. Y apreciás cosas que antes no te dabas cuenta", reflexionó un Andy mucho más contemplativo y pacífico.

"Obviamente me di cuenta de tu enojo, de tu distancia, de tus tiempos, pero estás entre mis amigos de la vida, siempre estás, aunque estemos transitando este momento", celebró Cayetano, entre elogios a su ex compañero. Si bien no hay nada dicho, los rumores aseguraron que la reconciliación en puerta tiene un significado distinto, que implicaría la vuelta de Cayetano al histórico programa que integró 18 años. Pero nada de esto está confirmado aún.