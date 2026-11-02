Andy Kusnetzoff explicó por qué mandibuleaba: "Cuando dicen raquetazo es porque estoy..."

El sábado, todos hablaban del cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH, podemos hablar. Pero en las redes empezó a circular otro tema: la mandíbula de Andy Kusnetzoff. Los movimientos involuntarios del conductor durante el programa y en entrevistas posteriores alimentaron una sospecha vieja: que consume cocaína.

Incluso el posteo que Javier Milei celebró en X para defender a Maratea se burlaba de "la mandíbula descontrolada del conductor". Este lunes, en Perros de la calle, Andy decidió hablar del tema.

Andy Kusnetzoff

Todo empezó cuando su compañero Nicolás "Cayetano" Cajg le comentó que se había vuelto infaltable en los videos virales del fin de semana: "Yo te juro que a todos les digo: estoy tratando de bajar de perfil. Todavía no lo logro", respondió entre risas.

Antes de dar explicaciones, Andy le pidió perdón a alguien de su equipo. "Primero le quiero pedir disculpas a Cande Molfese", arrancó, y enseguida contó por qué: "Tuvimos una charla muy seria una vez y es la encargada de explicarle a la gente que yo no tomo cocaína ni nunca tomé. Y realmente no la está pasando bien".

¿Que le pasa en la mandíbula a Andy Kusnetzoff? https://t.co/XSAlerIaD5 — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) November 1, 2026

Molfese confirmó que tuvo un fin de semana movido: "Me pasé todo el fin de semana dando explicaciones. La gente me llama, me pregunta. Digo: 'No, chicos, Andrés no consume cocaína'".

El conductor también le dejó un mensaje a su familia: "Mamá, quedate tranquila, nunca probé la cocaína", dijo y no se aguantó el chiste: " Cuando dicen raquetazo es porque estoy jugando al tenis . Empecé de grande (el deporte) y es verdad".

La explicación es mucho menos escandalosa que los rumores. "No me están ayudando los tics", admitió. Y ante una pregunta de Manu Viale, contó su historia: "Son nerviosos. Tics tengo desde los 10 años".

Según explicó, aparecen por épocas y empeoran con la tensión, y no siempre se da cuenta cuando los tiene: "Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos". Lo complicado esta vez es dónde le tocó: "Ahora realmente no me está ayudando que sea la mandíbula. Tuve mucho con el cuello. La verdad que la mandíbula...".

También recordó una anécdota de su infancia: uno de sus hermanos les pidió a sus amigos que lo ayudaran a dejar un tic que hacía con la pierna. "Como método pedagógico les dijo: 'Cuando haga esto, péguenle en la cabeza'", contó riéndose. El resultado: "No me ayudó", dijo y relacionó lo que se vio en PH con el clima de la grabación, que tuvo que frenarse por el enfrentamiento entre Ansa y Maratea: "Cuando uno está más tenso, empeora".

Se picó todo entre Ansa y Maratea

Andy sabe que hay más de un factor que alimenta la sospecha. Uno es su pasado: "No me ayudó haber trabajado tanto en los '90 con un montón de gente", dijo por un lado y, por el otro, su personalidad: "Tengo una personalidad que vos me ves y coincide mucho con alguien que está acelerado. Más los tics, más la sinusitis, que tomo la gotita para la nariz. Hay un momento donde tiene cuatro patas y lo entiende", ironizó.

Igual, aclaró que no piensa salir a desmentir a cada usuario: "¿Qué querés que haga? Te juro que lo contaría, porque a esta altura sería un problema de negación y adicción fuerte, que no lo es", dijo y sumó un argumento de pura lógica: "Creo que desde que me lo dijeron hasta que llegamos acá, pasaron 30 años. Ya se me notarían los síntomas".

Andy Kusnetzoff

Cajg aportó una mirada más seria, sobre cómo se habla en público de las adicciones: "El trato de alguien que por ahí tiene una adicción no es el mismo". Lejos de enojarse, Andy Kusnetzoff se lo tomó con humor: "La verdad que eso a mí no me importa. Me dio gracia, me reí. Le iba a poner un like, no lo hice porque no da".