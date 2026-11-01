El horror del examen forense a la mamá y los tres chicos asesinados por el padre de la familia

La investigación por el brutal cuádruple crimen ocurrido en una casa de la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, en el que un hombre mató a balazos a su mujer y sus tres hijos, y luego se suicidó, avanza y con el correr de las horas se van conociendo detalles que estremecen.

El ataque se produjo el jueves en una casa de una sola planta ubicada en la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. La familia -de origen venezolano- era nueva en el barrio: había llegado hace un mes desde la localidad de Marcos Paz.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, una analista de sistemas de 41 años y sus hijos Dan Velkan (14), Alan Nehru (12) y Nicole Valentina (10). El supuesto asesino: Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años. Los cinco integrantes de la familia estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

Como Rivero Mejías no se había presentado en su trabajo, un compañero se acercó a la propiedad luego de no lograr comunicarse con ella. Al ver que nadie le atendía en la puerta, el hombre se asomó por una ventana y vio los cuerpos dentro de la casa. A partir de ese momento, dio aviso al 911.

masacre merlo

Los primeros exámenes forenses a los cuerpos de las víctimas y del asesino múltiple revelaron la frialdad con la que actuó Soihit Meza. Según dijeron, tanto la madre como los tres chicos presentaron dos balazos en la cabeza cada uno.

El padre de la familia, en cambio, presentaba un solo disparo en la sien del lado izquierdo. Junto al cuerpo de Soihit Meza, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz. Por las heridas encontradas en los cinco cuerpos, los investigadores tienen la sospecha de que el hombre ejecutó a su familia de tal manera, que quería asegurarse de lograr su objetivo.

Además, vecinos del barrio, una zona de casas bajas y con poco tránsito, dijeron haber escuchado disparos durante las primeras horas del jueves, cerca de la madrugada. Sin embargo, en ese momento nadie había radicado una denuncia policial.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, encabezada por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

En las semanas previas al hecho, el hombre había compartido distintas publicaciones en su cuenta de Facebook en las que aparecía con armas de fuego. Las primeras imágenes datan del 4 de octubre. Dos días después, el 6, publicó un video en el que se lo ve practicando tiro al blanco.

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En uno de los intercambios que mantuvo en esa red social, respondió a un amigo que lo había felicitado por su puntería con una frase: "Hay que practicar y estar preparados". Eyvind había trabajado como vigilador privado en la Argentina y tenía experiencia en el manejo de armas. También concurría a ferias y exposiciones vinculadas con ese rubro.

Además, tenía una pistola calibre 9 milímetros con la que practicaba en un polígono de tiro. Los investigadores intentaban establecer si tenía toda la documentación en regla para la tenencia del arma. De acuerdo con las primeras averiguaciones, contaría con una Credencial de Legítimo Usuario (CLU). La misma fuente señaló que el hombre tenía intenciones de montar un negocio dedicado a la comercialización legal de armas.

Evelyn le habría manifestado recientemente a su marido su intención de separarse. Esa información forma parte de las líneas que buscan reconstruir los investigadores.

La mujer trabajaba como analista de sistemas de manera remota. De acuerdo con los testimonios recogidos por el mismo medio, era una persona seria, responsable y muy querida por sus compañeros de trabajo.



















