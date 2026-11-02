La verdad sobre la torta que Betular les hizo a Lali Espósito y Pedro Rosemblat: ¿Real o fake?

Llegó escondida, entró al salón cubierta con telas blancas y aun así se convirtió en la gran protagonista. La torta de bodas sigue dando que hablar después del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, que se dieron el "sí" el sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. Realizada por el pastelero Damián Betular, la torta tuvo de todo: un operativo de ocultamiento, una foto filtrada, críticas en las redes y un secreto que salió a la luz en las últimas horas.

Todo empezó en la puerta de Casa Carlos, donde se hizo la fiesta. Mientras los medios esperaban afuera, un grupo de mozos desplegó una tela blanca a lo largo de todo el camino entre el camión y la entrada del salón para que nadie pudiera fotografiar la torta. Las imágenes de ese operativo, difundidas por Farándula Show, encendieron las redes: muchos lo consideraron exagerado y hasta "ridículo".

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron

Pero el misterio no duró mucho proque una vez terminada la boda, circuló en Instagram la primera foto del pastel. Era una torre imponente de nueve pisos, toda en blanco, con cintas, volados y detalles en tonos rosados, una pieza digna del pastelero que ya había hecho la torta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La foto también trajo una nueva ola de comentarios, muchos de ellos negativos.

Pero el verdadero secreto lo reveló una usuaria de X, Julieta Belén (@_JulietaBelen), que contó quién había armado la estructura: "Mi novio le hizo las bases de la torta inmensa a Betular para el casamiento de Lali y Pedro. Gente que sí. Orgullo nacional Ivancito. Instagram: MAPTELGOPOR. Es genio, yo les avisé".

La torta de casamiento de Lali y Pedro

La revelación abrió un nuevo debate: ¿la torta era falsa? Julieta salió a aclararlo: "Betular o cualquier pastelero usa las bases para sostener y transportar. Parte de esa torre gigante es real, uno o dos pisos son reales. El resto es parte del armado seguro y decoración". Cuando otra usuaria explicó que es casi imposible trasladar una torta de ese tamaño ya armada, y que se suele usar una torta para mostrar y otra más simple para servir, respondió: " ¡Exacto! ".

El emprendimiento de bases de telgopor terminó de confirmar la pista. En su cuenta de Instagram publicó un video de una estructura que sería la de esa torta, o una muy parecida, con este texto: "Falsa torta para una gran boda. Nueve pisos. Un metro y medio. Entre telgopores y amores". Es decir, una torre de alrededor de un metro y medio de alto, armada con bases de telgopor que sostienen y dan forma a la decoración.