Wanda Nara atacó a Mauro Icardi donde más le duele y prepara un golpe que salpica a la China Suárez

Aunque Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, la batalla judicial con Mauro Icardi parece estar lejos de llegar a su fin. En las últimas horas, la empresaria volvió a la carga contra su ex marido con un nuevo reclamo por el incumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, y solicitó una medida que podría complicar los movimientos del futbolista.

El conflicto sumó un nuevo capítulo después de que el ex delantero exigiera el cumplimiento de una medida cautelar que prohíbe la exposición de los rostros de las menores en redes sociales. Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, la conductora respondió por la vía judicial y volvió a poner sobre la mesa una deuda que, según trascendió, se acumula desde hace varios meses.

Wanda Nara volvió a pedir la prohibición de salida del país para Icardi

La periodista Naiara Vecchio reveló a través de sus redes sociales que Icardi no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas desde abril, situación que llevó a Wanda a solicitar nuevamente que se le impida abandonar la Argentina: "Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país ", aseguró la comunicadora.

El reclamo se centra en el presunto incumplimiento de los alimentos provisorios establecidos para la manutención de Francesca e Isabella. Si bien el futbolista había regularizado su situación en una instancia anterior, con el correr de los meses habría dejado de realizar los pagos correspondientes. Cabe recordar que Icardi había justificado su negativa a pagar con el pedido de restitución de sus hijas a Turquía , país en el que actualmente ya no juega ni reside, o a Italia, donde nacieron las menores. Sin embargo, esa postura no logró ponerle fin a la disputa económica que mantiene con su exesposa.

Exclusivo: Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país https://t.co/XY7P3l2zzf — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) November 2, 2026

Pero los tribunales no son el único frente que mantiene ocupada a la Bad Bitch. En paralelo a su enfrentamiento con Icardi, la empresaria continúa ampliando su carrera profesional y tendría previsto desembarcar en el cine español, un terreno que también despertó el interés de la China Suárez.

Según reveló Vecchio, la conductora ya tendría un importante compromiso laboral para el próximo año: "Filmará una nueva película en Madrid durante 5 semanas en marzo de 2027". La noticia no pasó inadvertida por la histórica rivalidad entre Wanda y la actual pareja de Mauro. Es que la China manifestó en distintas oportunidades su deseo de desarrollar una carrera en la industria cinematográfica española, un objetivo que logró concretar parcialmente en 2021, cuando participó junto a Álvaro Morte en la película Objetos.

Wanda Nara cumpliría uno de los grandes sueños de la China Suárez

Por aquel entonces, incluso circularon versiones que indicaban que la actriz tenía intenciones de instalarse definitivamente en Madrid. Todo ocurrió en pleno estallido del Wandagate, después de que Nara publicara una explosiva historia de Instagram que dejó al descubierto el escándalo sentimental.

Finalmente, Suárez no se mudó a la capital española y, hasta el momento, no volvió a concretar otro proyecto cinematográfico en ese país . Ahora, sería Wanda quien tendría la oportunidad de pasar varias semanas trabajando en Madrid.

Mientras, la China Suárez y Mauro Icardi de vacaciones

A este escenario se suma otra versión que circuló durante las últimas semanas: el futbolista estaría interesado en convertirse en el representante artístico de la actriz y, según trascendió, incluso estaría dispuesto a desembolsar una importante suma de dinero para impulsar su carrera y conseguirle nuevas oportunidades como actriz. Sin embargo, por el momento, esas supuestas negociaciones no se tradujeron en anuncios concretos y la pareja continúa disfrutando de sus viajes y vacaciones.

Así, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen protagonizando una disputa que combina reclamos judiciales, obligaciones económicas y nuevos proyectos profesionales, con la China Suárez nuevamente vinculada a una historia que parece sumar capítulos cada semana.