Martín Rechimuzzi sorprendió a todos en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: su ambiciosa pregunta

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí el pasado sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en una casona de San Telmo. Rodeados de familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo, la cantante y el conductor sellaron su historia de amor después de tres años de relación.

Pero, entre todos los invitados, hubo uno que tuvo un papel más que especial en la celebración. Se trata de Martín Rechimuzzi, el amigo que los presentó y que, como si fuera poco, terminó siendo el encargado de oficiar su casamiento. Una historia que comenzó en una fiesta de Halloween y que, tres años después, tuvo un desenlace de película.

Martín Rechimuzzi fue el encargado de casar a Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Fue el propio actor quien confirmó su participación en la boda a través de sus redes sociales. Junto a una fotografía en la que lucía un elegante traje gris de tres piezas, compartió un emotivo mensaje: "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre".

Con el correr de los días, Rechimuzzi se animó a revelar algunos detalles de la ceremonia y, durante su participación en Amanece Que No Es Poco, por Olga, contó cómo fue ponerse al frente de uno de los momentos más importantes de la pareja: "Hay algo que está pasando y eso permite darle el viaje a esa institución del casamiento", comenzó al reflexionar sobre el significado de la celebración.

Por supuesto, tratándose de Martín, el humor no podía quedar afuera. Y mucho menos teniendo en cuenta que la boda se realizó en plena noche de Halloween. " Como se casaron en noche de brujas le tiré unos hechizos ", contó entre risas.

Sin embargo, detrás de las bromas también hubo espacio para una reflexión bastante profunda sobre el amor y las expectativas que aparecen cuando dos personas deciden compartir su vida: "Hablé sobre qué se puede esperar del amor, que dure o que arda, una pregunta propia de la filosofía", explicó sobre una de las ideas que atravesaron su discurso.

"Hablé sobre qué se puede esperar del amor, que dure o que arda, y creo que ellos pueden esperar las dos cosas" Las palabras de Rechi en el casamiento de Lali y Pedro. https://t.co/SLmTCGQ52s — OLGA (@olgaenvivo) November 3, 2026

Lejos de quedarse con una sola respuesta, el actor decidió ir un poco más allá y plantearles a los recién casados una posibilidad mucho más ambiciosa: "Yo trataba un poco de puentear un poco ese binarismo, asumiendo que cuando se casan dos artistas pueden ponerse ambicioso y esperar las dos cosas: un amor que dure ardiendo ", expresó.

Además, entre los deseos que les dedicó a los novios, Martín Rechimuzzi destacó la importancia de "reírse" y también hizo referencia al "complot", en un discurso que combinó emoción, complicidad y su característico sentido del humor.