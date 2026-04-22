Maratea apuntó contra el nivel de violencia en redes y reconoció su error: "Estuvo mal que me haya grabado mientras manejaba"

Después de días de polémica y cuestionamientos públicos, Santiago Maratea decidió dar la cara. Lo hizo como acostumbra: a través de sus redes sociales, donde lo siguen millones de personas. Pero esta vez el tono fue distinto. Sin ironía ni provocación, el influencer eligió el camino del reconocimiento y las disculpas. "Hoy toca reconocer el error, hoy toca pedir disculpas. Estuvo mal que yo me haya grabado mientras manejo, aparte sin cinturón de seguridad", expresó en una serie de historias que publicó luego de la fuerte repercusión que generó el video donde se lo veía conduciendo con el celular en la mano.

El episodio, que duró apenas unos segundos, encendió alarmas institucionales y sociales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó con la inhabilitación de su licencia al considerar que no solo incumplió normas básicas, sino que además expuso una conducta peligrosa frente a una audiencia masiva. Lejos de victimizarse, Maratea profundizó su mea culpa y apuntó directamente al impacto de su accionar: "Le quiero agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el trabajo que hacen, y también, sobre todo, pedirle disculpas a las madres del dolor, que sé que todos los días luchan por concientizar, y aparezco yo como un gil, parece que haciendo apología a la imprudencia".

El mensaje incluyó una aclaración clave: negó que el pedido de disculpas esté vinculado a una eventual sanción. "No es que estoy pidiendo perdón con unas disculpas escritas por mi abogado, porque me sacaron el registro. No... si me lo sacan o no me lo sacan, eso no hace que esté bien o mal lo que hice. Está mal". En su descargo, el influencer también abrió una ventana a su propio proceso personal. Reconoció que su forma de reaccionar frente a las críticas cambió con los años, aunque todavía se encuentra en una etapa de búsqueda. "Antes era una persona mucho más reaccionaria, impulsiva... me peleaba con todo el mundo", recordó.

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Y contrastó: "Los últimos tres años yo cambié mucho... ya no puedo reaccionar como reaccionaba antes. No me sale más ser así de impulsivo y violento". Sin embargo, admitió cierta desorientación frente a este nuevo escenario: "Mi nueva forma de reaccionar evidentemente no la hallo todavía. Y estoy medio desorientado, pero por ahí esto de ser un poco más humilde y reconocer mis errores sea parte de esta búsqueda".

El tercer tramo de su mensaje estuvo dirigido a quienes lo cuestionaron con dureza en redes sociales. Allí combinó autocrítica con una denuncia sobre el nivel de agresividad del debate público. "Hay todo un grupo de gente en Twitter que hace dos, tres años se suben al tren de violencia... y me tratan como si yo fuese una escoria", sostuvo. Y agregó: "El nivel de asco con el que hablan de mi persona... no se justifica".

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En ese marco, cuestionó las intenciones detrás de las críticas: "No tienen una intención de que yo recapacite, solamente me quieren prender fuego en la plaza". Aun así, volvió a marcar el eje central del conflicto: "Sin embargo, tienen razón, no debería haber subido un video mientras manejaba y sin cinturón de seguridad".