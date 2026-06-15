Con dolor, la hija de Taty Almeida contó cómo fueron sus últimos minutos de vida: "Alejandro te está esperando arriba"

Argentina se empaña con una tristeza que parece teñir el cielo de gris. Este domingo 28 de mayo, el país perdió a una de sus figuras más emblemáticas en la lucha por los derechos humanos: Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida. A los 95 años, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dejó este mundo, pero su legado y su lucha por la verdad y la justicia permanecerán guardados en la memoria.

Nacida el 28 de junio de 1930, Taty creció en el seno de una familia con fuertes raíces militares y su vida parecía destinada a transitar por otros caminos, lejos de la militancia.

Taty Almeida

Pero el destino le tenía preparada una sacudida que cambiaría su existencia para siempre: en junio de 1975, su hijo Alejandro, de tan solo 20 años, fue secuestrado por un comando de la Triple A. Alejandro era un joven estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires, trabajador de la agencia Télam y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Su desaparición marcó el inicio de una búsqueda incansable por la verdad y la justicia.

Ese dolor profundo y desgarrador transformó a Taty en una luchadora incansable. En medio del silencio y la impunidad, encontró refugio y fuerza junto a otras mujeres que compartían su tragedia: las Madres de Plaza de Mayo. Con el pañuelo blanco como símbolo de resistencia, Taty recorrió calles, plazas, tribunales y foros internacionales alzando la voz por los desaparecidos, convirtiéndose en un ejemplo de lucha y de esperanza para quienes buscaban justicia y en un emblema del compromiso con los derechos humanos.

Taty Almeida

La vida le otorgó reconocimientos que jamás buscó, pero que mereció con creces. En abril de este año, la Universidad de Buenos Aires le entregó el Doctorado Honoris Causa como un homenaje a su labor histórica en la denuncia de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y su incansable lucha por la paz social.

A pesar de su avanzada edad y las secuelas del tiempo, Taty permaneció activa hasta sus últimos días. En enero de este año, participó en una marcha convocada por la CGT contra las medidas de ajuste del presidente Javier Milei, donde se la vio junto a Estela De Carlotto bailando Mejor que Vos, una canción de Lali que sonaba en el escenario; así dejaba claro que la militancia nunca tenía que dejar de ser con un espíritu fuerte.

El domingo por la noche, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora anunciaron su fallecimiento a través de un comunicado cargado de dolor y gratitud: "Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida". En el mensaje, destacaron su ternura, su compromiso y su inquebrantable lucha: "Gracias por tu compromiso, por tu militancia, por tu ternura y por cada palabra que siempre será un refugio y un abrazo ".

Fabiana Almeida, hija de Taty, compartió detalles sobre las últimas horas de su madre desde la puerta del Hospital Italiano, donde estaba internada desde el pasado 26 de mayo. "Hoy, nuestra querida Taty Almeida, mi madre, partió siete y media de la tarde más o menos. Sinceramente se quedó dormidita y con una lucidez hasta último momento", expresó Fabiana conmovida ante las cámaras de C5N.

El posteo de Madres de Plaza de Mayo para comunicar la noticia

También recordó cómo la visita de su hermano Jorge, quien vive en España, pareció darle fuerzas temporales para seguir adelante: "Llegó Jorge y mi vieja revivió. Mis hijos le dicen 'Highlander' a su abuela porque salió de un montón de situaciones muy jorobadas".

Sin embargo, este domingo el cuerpo cansado de Taty dijo basta. Antes de partir, sus hijos le susurraron palabras cargadas de amor y esperanza: "Le dijimos ' vieja, dale soltá, que Alejandro te está esperando arriba, abrácense y sígannos desde arriba '", relató Fabiana con lágrimas en los ojos. Así fueron las últimas palabras que escucharon sus oídos: una invitación al reencuentro con el hijo que tanto amó y buscó durante más de cuatro décadas.

Taty Almeida

💣Bombita. El velatorio de Taty será en el sindicato de Foetra desde las 14 y hasta la medianoche, y el martes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

Fabiana Almeida, hija de Taty, reveló cuál fue su deseo para la despedida: ser velada en FOETRA, un sindicato de trabajadores. No en la Legislatura ni en el Congreso. Una decisión que resume toda una vida de coherencia, compromiso y militancia. QEPD. pic.twitter.com/FCHRXVX5pL — fabio rosales (@fabiorosales2) June 15, 2026

El impacto por su partida resonó en todo el país. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su pesar en diálogo con C5N: "La tristeza que tengo es enorme. Mañana voy a estar allá y estaremos juntas todas aquellas que todavía sobrevivimos para seguir luchando ". Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner también le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales: "Honraste la vida".

El legado de Taty no solo se mide en sus acciones políticas y sociales, sino también en los recuerdos que deja en quienes la conocieron. Su hija Fabiana prometió continuar con su lucha: "Nosotros acá vamos a seguir buscando a Alejandro y a los 30 mil, y le agradecemos lo que fue como madre y como abuela. Es duro, pero sigamos, compañeros. No nos olvidemos, ni de ella ni de todas las viejas que hicieron tanto por nosotros".

Luchadora incansable que honraste la vida.

Hasta siempre querida Taty. pic.twitter.com/VMbtgwtAQZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2026

Taty Almeida vivió para buscar memoria, verdad y justicia y hoy Argentina la llora y la despide. Sin embargo es innegable que este mundo no es el mismo: hubo un gran ejemplo de valentía y resistencia. Ahora, es tarea del pueblo mantener viva su memoria y continuar exigiendo justicia por Alejandro y los 30 mil desaparecidos, tal como lo había dicho ella: "Quedamos muy poquitas Madres, muy pocas Abuelas, pero estamos tranquilas porque tenemos una militancia estupenda por parte de los jóvenes... Les estamos pasando la posta de a poquito". Hasta siempre, el pueblo te abraza.