Quebrada, Paula Chaves le dio el último adiós a Moro: "Andá a pasear a la eternidad"

La muerte de una mascota nunca es un hecho menor. Y cuando se trata de un compañero de vida, el dolor cala hondo. Así lo dejó en claro Paula Chaves, quien a través de un emotivo carrete de Instagram, con fotos y videos que recorren distintos momentos compartidos, despidió a Moro, su perro de hace 15 años que le supo regalar Pedro Alfonso en la pista del Bailando, con palabras que reflejan amor, gratitud y una ausencia imposible de llenar.

Para abrir su mensaje, y en un intento de suavizar la despedida con una imagen más amable, la modelo eligió una frase cargada de ternura: "Se fue a pasear Moro", tituló.

Luego, ya entrando en la dimensión más cruda de la pérdida, expresó el impacto que le generó su partida, dejando en evidencia lo difícil que está siendo atravesar este momento: "Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas".

Paula Chaves y Moro



Además, Paula profundizó sobre el rol fundamental que Moro tuvo en su vida, especialmente en momentos clave de su crecimiento personal y familiar: "Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos". Con una mirada que trasciende el presente, también dejó en claro que su huella será imborrable dentro de su hogar, reafirmando el lugar que siempre ocupará: "Fuiste y serás parte de esta familia por siempre".

Fiel a su estilo, la conductora también encontró espacio para recordar con humor algunas de las características más entrañables de su compañero, apelando a esas anécdotas que hoy cobran otro valor: " No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre ".



En esa misma línea, sumó una escena íntima que refleja la conexión única que tenían, incluso en lo cotidiano: "Querías hablarme, todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU". A lo largo de los años, Moro también fue parte de la dinámica solidaria de la familia, conviviendo con otros animales rescatados, algo que Paula no dejó de destacar: "Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella". En una frase que resume su esencia dentro del hogar, resaltó el amor y la unión que generó entre todos: " Uniste y le diste mucho amor a esta familia ".

Uno de los pasajes más sensibles del mensaje llegó cuando recordó cómo fue su llegada, en un momento en el que Moro era apenas un cachorro que necesitaba cuidado y contención: "Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana".

Paula Chaves y Moro - PH: Oh My Dog