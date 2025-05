Nannis pidió la detención inmediata de Claudio Caniggia por entorpecer la causa por abuso sexual

El escándalo judicial que enfrenta el ex futbolista Claudio Paul Caniggia sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta tensión. La querella encabezada por su ex esposa, Mariana Nannis, presentó un escrito ante el Tribunal Oral N°28 solicitando su inmediata detención por entorpecimiento de la investigación y desobediencia judicial, en el marco de la causa en la que se lo acusa de abuso sexual agravado. El pedido fue formalizado por el abogado de Nannis, Pablo Darío Gómez de Oliveira, quien denunció que Caniggia habría violado una de las condiciones impuestas para conservar su libertad: no interferir en la causa ni coaccionar testigos.

Según el letrado, el ex delantero de la Selección Argentina habría amenazado e intimidado a Adriana Ferrer, amiga íntima de Nannis y testigo clave del caso. El hecho, de comprobarse, no solo constituiría un nuevo delito, sino que justificaría, según la querella, el dictado de la prisión preventiva. "Está entorpeciendo la investigación al ejercer violencia sobre la principal testigo. Ya no es solo una sospecha, lo estamos demostrando", afirmó Gómez de Oliveira en declaraciones televisivas.

Y remarcó: "El requerimiento de juicio oral ya está, y la libertad de Caniggia debe revocarse inmediatamente". Por su parte, Ferrer relató públicamente algunos de los episodios de violencia que presenció, entre ellos uno ocurrido en el Hipódromo de Palermo: "Apareció en un estado lamentable y dentro del auto, en plena discusión, le pegó a Mariana. Fue como una piña. Ella se largó a llorar", describió con crudeza.

La denuncia de Nannis fue presentada hace casi dos años, pero el juicio todavía no tiene fecha de inicio. La lentitud del proceso es otro de los puntos que la querella critica con dureza: acusan a la Justicia de inacción frente a lo que consideran una causa clara y respaldada por pruebas. El letrado destacó que a Caniggia le habían otorgado la libertad bajo dos condiciones: que no se fugue, ni entorpezca la pesquisa. Sin embargo, Nannis sostiene que el ex delantero incumplió en esta última solicitud judicial.

Ante el avance del caso y el pedido de detención, Claudio Caniggia había roto el silencio. A través de un comunicado difundido por sus abogados, Fernando Burlando y Elba Marcovecchio, negó "categóricamente" todas las acusaciones y aseguró que es víctima de una persecución mediática y judicial impulsada por su expareja. "Nuevamente soy presa del ataque injusto, producto del odio y rencor de la señora Mariana Nannis", sostuvo el ex jugador. Además, apuntó contra las denuncias de su ex mujer, a las que calificó como "caprichos" y "maniobras difamatorias": "He dado directivas a mi estudio jurídico para avanzar con acciones por el mancillamiento de mi buen nombre y honor".

El pedido de detención ahora quedó en manos del Tribunal Oral N°28, que deberá decidir si las acciones de Caniggia ameritan una revocación de su libertad. Mientras tanto, la tensión crece y la causa vuelve a instalarse en el centro de la escena mediática y judicial.