Marcelo Tinelli se emocionó hasta las lágrimas ante la final de la Copa del Mundo: "Amo ser argentino, estoy orgulloso"

Marcelo Tinelli volvió a vivir como periodista deportivo un mundial después de más de 30 años y, de cara a la Final del Mundial 2026, se emocionó hasta las lágrimas en un mensaje que dejó en sus redes sociales unas horas antes del partido. Celebró a Lionel Messi como el "más grande capitán", le pidió su "last dance" y describió al equipo como la "mejor selección argentina de la historia".

"Quería decirles que estoy muy feliz, muy emocionado de estar en este lugar. Quería agradecerle a todo el grupo, a toda la familia de la Selección argentina por permitirnos estar acá viviendo este sueño, esta alegría, este hermoso momento de estar todos juntos acá", comenzó el conductor del streaming de Infobae, quien aclaró que no se refiere a su familia que lo acompaña sino a "todos los argentinos" presentes en MetLife Stadium de New Jersey, que tiene una capacidad para unos 82.500 espectadores.

Tinelli super emocionado por esta final pic.twitter.com/3v3gmrhN2D — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 19, 2026

"Vamos a estar hoy acá. Pero no solamente en el estadio, sino también en todo el país, en todo el mundo. Todos los argentinos y no argentinos que van a estar ahí alentando a los que van a entrar a la cancha", remarcó Tinelli, en un tono tranquilo y emotivo. Sobre "los seres humanos argentinos que van a entrar a la cancha", aseguró que todo el país está "orgulloso" y que "pase lo que pase" la gente estará "acompañando a la mejor selección argentina de la historia".

"Vamos a estar acompañando al más grande capitán y ojalá que nos dé su last dance acá en este partido", pidió en relación al rendimiento del rosarino de 39 años, que es el único futbolista en jugar tres finales del mundo como titular. Hasta antes de la Final del Mundial 2026, Messi ya había metido 8 goles en toda la competición y 12 asistencias en la historia de todos los mundiales.

Marcelo Tinelli volvió al streaming tras una propuesta de Infobae.

En los últimos meses al conductor tuvo un desafío enorme con la conducción de un programa de streaming en Infobae, al cual respondió con un buen manejo en un formato relativamente nuevo para él, ya que sólo había tenido una experiencia previa en Carnaval Stream. En ese sentido, Tinelli habló de "muchas emociones" que "quería compartir". "Más de cinco horas y ya quiero estar en la cancha", señaló.

"Gracias Argentina por permitirme vivir esto y a todos por permitirnos vivir esto como se vivió. Es hermoso, más allá del resultado. Los quiero mucho. Me encanta estar acá. Ojalá tengamos una alegría. Estaremos alentando desde la tribuna como todos los partidos y ojalá que sea algo lindo", prometió el conductor. "Amo ser argentino. Estoy orgulloso. Nos vemos después. Nos vemos ahí en la cancha, donde nos veamos. Vamos Argentina, carajo", cerró.