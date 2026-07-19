Kempes e Iniesta volvieron a tener la Copa del Mundo en sus manos y Trump la tocó, pero no sabe cuánto pesa

Mario Alberto Kempes y el español Andrés Iniesta, figuras de los mundiales de Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, volvieron a levantar la Copa del Mundo en la previa de la Final del Mundial 2026 que protagonizaron los países de cada uno. Luego, en los palcos VIP se pudo ver al brasilero Ronaldo Nazario, quien la levantó en Corea - Japón 2002, dejársela tocar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, aunque -hasta el momento- no sabe cuánto pesa.

Antes de que arrancara el partido tuvieron el trofeo más prestigioso de todos Kempes, goleador de Argentina 1978 y autor de dos tantos en la Final en la cual se venció a Países Bajos 3 a 1, ya en el alargue. Como coincidencia, Iniesta también le tocó vencer al mismo país en el torneo de 2010 y también tuvo la oportunidad de meter el gol definitorio que le dio a España su primera copa del mundo.

Con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a su lado, Trump logró algo que pocas personas en el mundo pueden hacer: tocar el trofeo más ansiado del mundo del fútbol. Antes había tenido en sus manos por parte del dirigente del fútbol mundial y, en la Casa Blanca, una réplica de todas esas que existen para ofrecerle a los países que la ganan como recuerdo.

El trofeo que comenzó a entregarse en Alemania 1974, luego de que Brasil se quedara la Jules Rimet en México 1970, llegó de las manos del delantero estrella de Brasil durante gran parte de los años 90, quien para muchos fue el mejor artillero de área de la historia.

El brasileño apareció junto a su colega campeón del mundo en 2002 Ronaldinho arriba del auto en el que la artista Madonna hizo la performance del entretiempo, en una reinterpretación de la canción Music igualita a parte del videoclip histórico de esa canción.