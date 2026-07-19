Piel de gallina: el emocionante Himno de María Becerra antes de Argentina-España

María Becerra emocionó a todo el público argentino que estuvo en el estadio MetLife Stadium de New Jersey, donde interpretó el himno nacional argentino en la Final del Mundial 2026, entre Argentina y España. Más de 82.500 espectadores vibraron con la entonación que la joven referente de la música pop actual, nacida en la localidad bonaerense de Quilmes dejó, mientras "La Scaloneta" estaba a punto de comenzar el partido.

María Becerra entona las estrofas del Himno Nacional Argentino 🇦🇷



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La artista le puso su ímpetu e impronta a la canción nacional, vestida con una bandera celeste y blanca. Mientras tanto, la transmisión enfocaba a los jugadores que saldrían a la cancha. La emoción en los rostros de los futbolistas, ante un partido que pocos llegan a jugar -y mucho menos dos veces-, estuvo a la par de la interpretación de la pareja de J Rei, quien siguió desde la tribuna el momento cúlmine de su novia.

Antes del encuentro, "La Nena de Argentina" había confesado la emoción que significaba para ella esta oportunidad, que comenzó a sonar al igual que nombres de otras colegas, como Lali Espósito, Tini Stoessel y Soledad Pastorutti. "Les quiero mandar un beso enorme. Como verán estamos acá en el Estadio. Con todo el make up, todo el pelo hecho. A punto de irme a cambiar, para ya estar lista para la performance", mostró la cantante en un video previo que subió Telefe. Allí reconoció sentirse "honrada", al punto de sentir que podía "pedir nada más a la vida". "Esto es una bendición de Dios que no se puede creer. Todos estamos re contra emocionados", había confesado.

🤩 El mensaje de María Becerra a minutos de cantar el Himno en el estadio 👏 🇦🇷



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"El último de Leo, llegando a la Final contra España. Y tengo el honor de poder cantar el himno argentino, así que no se le puede pedir nada más a la vida", insistió, con una emoción evidente por haber quedado por delante de sus colegas y tener una oportunidad única que pocas veces se presenta en la vida.