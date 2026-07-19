Gracias por este viaje: sos el más grande de todos, Leo

El fútbol puede ser cruel. Y este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Argentina lo comprobó de la peor manera. España se consagró campeona del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a la Selección en una final interminable, dramática y cargada de tensión que se definió en el alargue. La Scaloneta resistió todo lo que pudo, jugó con diez jugadores, perdió a dos defensores por lesión y tuvo a un Emiliano Martínez gigantesco. Pero el gol de Ferrán Torres a los 105 minutos terminó con el sueño del bicampeonato. La historia había comenzado como una partida de ajedrez. España tuvo la pelota durante buena parte del primer tiempo. Argentina esperó, intentó cerrar espacios y apostó a los contragolpes. La Roja manejaba la posesión, pero no encontraba la manera de lastimar.

Argentina y España se sacaron chispas en el primer

Y cuando lo hizo, apareció el Dibu. Emiliano Martínez contuvo remates de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal y transmitió una seguridad que, con el correr de los minutos, se volvió directamente heroica. Pero la Selección comenzó a sufrir bajas. Primero salió Lisandro Martínez por lesión. Después, en el segundo tiempo, llegó el turno de Cristian "Cuti" Romero, que debió abandonar el campo con una molestia física. La defensa argentina se desarmaba mientras España seguía insistiendo.

En el complemento, el arquero volvió a transformarse en el gran protagonista. A los 45 minutos contuvo un disparo desde la medialuna. Luego despejó un remate frontal al córner. A los 66, apareció en modo Qatar 2022 para quedarse con un cabezazo a quemarropa. Y a los 76 minutos protagonizó una doble intervención que parecía destinada a convertirse en una de esas escenas eternas de la Selección: primero rechazó un intento desde la medialuna y, segundos después, despejó un remate de Pau Cubarsí.

La Argentina resistía. Hasta que, a los 92 minutos, todo se complicó todavía más. El mediocampista recibió la segunda amarilla por una falta sobre Pau Cubarsí. Slavko Vincic no dudó y le mostró la tarjeta roja. La Selección quedó con diez jugadores. Y apenas un minuto después, apareció otra polémica. Marc Cucurella se tapó la boca y realizó un gesto luego de la expulsión de Enzo. Lionel Messi reclamó la intervención del VAR, pero el árbitro no recibió ninguna comunicación para revisar la acción.

Lionel Messi

La tecnología no llamó. España fue por todo. Pero el Dibu seguía ahí. A los 98 minutos, voló contra su palo izquierdo para mandar al córner un tiro libre de Lamine Yamal. Una atajada descomunal que mandó la final al alargue. La Argentina llegó a la prórroga con diez jugadores y un cansancio evidente. España, en cambio, parecía tener más piernas. A los 92 minutos, el Dibu volvió a volar sobre su palo derecho para desviar un centro cerrado.

A los 95, España convirtió, pero el gol fue anulado correctamente por un pisotón de Nico Williams sobre Nicolás Otamendi. La Selección respiró. A los 102 minutos, Mikel Merino perdonó a la Argentina con un cabezazo que se fue a centímetros de un palo. Y cuando parecía que los penales eran cada vez más inevitables, llegó el golpe definitivo. A los 105 minutos, Nico Williams envió un centro al área y Ferrán Torres recibió en las inmediaciones del área chica para marcar el 1-0.

España se ponía en ventaja. La Argentina quedó al borde del abismo. Pero todavía tuvo una última reacción. A los 113 minutos, la Roja volvió a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. A los 119, la defensa española protagonizó una salvada milagrosa y despejó un buscapié al córner. Y a los 121, cuando ya no quedaba prácticamente nada, Giuliano Simeone recibió una pelota suelta a la salida de un córner y tuvo el empate.

Gol de Ferrán Torres

El remate se elevó por encima del travesaño. El sueño se terminó ahí. España campeón del mundo. Argentina subcampeona. La Selección de Lionel Scaloni se quedó a un paso del bicampeonato y de una nueva página dorada. Dio batalla hasta el último segundo, con una defensa diezmada, un jugador menos y un Dibu Martínez que volvió a sostenerla cuando todo parecía perdido. Pero esta vez no alcanzó.