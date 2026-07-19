María Becerra, la voz de la final: cantará el himno, hizo la prueba de sonido y habló de "lo más lindo" de su carrera

La incógnita finalmente llegó a su fin. A horas de la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, la gran pregunta sobre quién sería la voz encargada de interpretar el Himno Nacional en el MetLife Stadium de Nueva York encontró respuesta: María Becerra. Durante las últimas horas, los rumores habían volado. Muchos imaginaban un regreso de Lali, quien había cantado en la final de la edición anterior, mientras que también había circulado con fuerza el nombre de Soledad Pastorutti, una posibilidad que finalmente no prosperó por cuestiones de agenda. Pero la elegida por la organización fue la cantante oriunda de Quilmes.

La propia Becerra confirmó la noticia el sábado por la noche a través de sus redes sociales, luego de mostrar que viajaba en un avión privado rumbo a Nueva York. Para muchos fue una sorpresa. Para quienes siguieron de cerca su carrera, en cambio, la elección de la AFA parece ser el reconocimiento lógico a un crecimiento pocas veces visto en la música argentina. Y este domingo, pasado el mediodía, aparecieron las primeras imágenes de la artista en el MetLife Stadium, durante la prueba de sonido. Allí se la pudo escuchar entonar el Himno Nacional con firmeza, orgullo y esa impronta que la convirtió en una de las grandes figuras de la música argentina.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

Para el ensayo, María eligió un look bien argento: una mini tipo balloon amarilla y un top azul con un sol dorado en el centro del pecho, en clara referencia al Sol de Mayo. Todavía no se sabe qué vestimenta lucirá durante la final, aunque se especula con un atuendo más formal. "Los chicos querían que yo cantara el Himno así que para mí fue un honor", declaró en diálogo con Radio La Red. Visiblemente emocionada, la cantante no ocultó el orgullo por haber sido convocada para un momento tan especial.

Y la invitación, según contó, llegó directamente desde la organización máxima del fútbol internacional. "Nos hablaron de parte de la FIFA, se comunicaron con mi manager", relató la "Nena de Argentina". Luego, sin vueltas, resumió lo que significa para ella estar a punto de cantar ante millones de personas: "Esto es lo más lindo de mi carrera". La historia de María Becerra, sin embargo, empezó muy lejos de los estadios repletos, los grandes escenarios y las alfombras rojas.

Nacida y criada en Quilmes, la cantante comenzó a hacerse conocida durante su adolescencia gracias a YouTube. Allí publicaba sketches de humor y videos descontracturados que rápidamente conectaron con una audiencia joven. En uno de los más recordados, incluso, llegó a afeitarse el bigote frente a cámara con el único objetivo de hacer reír a quienes la seguían.

Durante años construyó una enorme comunidad en las redes sociales. Hasta que en 2019 decidió dar el salto definitivo a la música. Lo que parecía una apuesta más terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más impactantes de la escena argentina. En apenas siete años, lanzó una sucesión de éxitos que la llevaron a recorrer el mundo y a compartir canciones o proyectos con figuras internacionales como Camila Cabello, J Balvin, Enrique Iglesias, Michael Bublé y hasta Paris Hilton.

MARIA BECERRA EN RADIO LA RED@MariaBecerra22 habló con Radio La Red en la previa de la final del Mundial y reveló que recibió una invitación de la FIFA para interpretar el Himno Nacional Argentino.



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El crecimiento también se trasladó a los escenarios. María Becerra se convirtió en la primera mujer argentina en agotar dos estadios River Plate, un récord que recién este año pudo igualar Lali, después de más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios. Por eso, la decisión de la AFA parece mucho más que una sorpresa de último momento: es el reconocimiento a una artista que logró transformarse en una de las máximas representantes de la música argentina a nivel internacional.

La confirmación oficial llegó el sábado, pero las señales ya estaban ahí. Horas antes de la final, un inesperado cambio en la agenda de Becerra había encendido todas las alarmas. La cantante tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound de Pontevedra, España. Sin embargo, el cronograma de su show fue modificado. "Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18.

María Becerra comenzará su actuación a las 23:00. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos", informaron los organizadores. El cambio no pasó inadvertido. Las redes sociales hicieron el resto y las especulaciones se multiplicaron, especialmente después de que se confirmara que la artista había viajado a Estados Unidos.

Por el camino aparecieron varios nombres: Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Pero finalmente la elección recayó en la quilmeña. La relación entre María Becerra y la Selección Argentina también tiene un antecedente reciente. En 2024, pocos días antes de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzara los entrenamientos para la Copa América en Estados Unidos, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami, donde la artista se presentó en vivo.

María Becerra, la voz de la final del Mundial 2026

Después del show, Becerra compartió detalles del encuentro con el capitán argentino, reforzando una relación de simpatía y admiración mutua. Ahora, el escenario es todavía más grande. Mientras la Argentina y España se preparan para disputar la gran final del Mundial 2026, María Becerra ya está lista en el MetLife Stadium. Del otro lado del Atlántico, el país espera. Y la chica que alguna vez se afeitó el bigote frente a una cámara para hacer reír a sus seguidores se prepara para cantar el Himno Nacional ante más de 82 mil personas y millones de espectadores en todo el mundo. De YouTube a la final de un Mundial.