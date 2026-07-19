Speed, Post Malone, fuegos artificiales y un show a puro brillo: así fue la ceremonia que encendió la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 todavía no había comenzado, pero en el MetLife Stadium ya había espectáculo. A la espera del histórico duelo entre Argentina y España, la FIFA preparó una ceremonia de clausura y apertura de partido a puro despliegue visual, música y figuras internacionales. El show comenzó alrededor de las 14.40, aunque con unos minutos de retraso y mientras el estadio todavía continuaba recibiendo espectadores. La puesta en escena, desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio, buscó sintetizar la unión cultural que atravesó a la competencia.

IShowSpeed, Post Malone, fuegos artificiales y un show a puro brillo

Y, como no podía ser de otra manera en Nueva York, la ciudad también tuvo su cuota de protagonismo. El campo de juego fue cubierto con imágenes de algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad. Sobre ese escenario apareció primero un ensamble de percusionistas integrado por músicos y bailarines locales de Brooklyn United, Fogo y NY Bucket Drummers. Vestidos de dorado y azul, con las siglas de la FIFA cruzando sus torsos, los artistas bajaron del escenario en forma de pelota y recorrieron la cancha al ritmo de tambores, bombos y distintos elementos de percusión.

⚡️ Speed dice presente en la apertura de la final 🎶



📺 España vs. Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/Bk27NzoQvS — telefe (@telefe) July 19, 2026

La previa ya tenía ritmo. Luego llegó uno de los momentos más esperados -y también más comentados- de la ceremonia: la aparición de IShowSpeed. El polémico streamer y cantante estadounidense, uno de los personajes más activos de la Copa del Mundo y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, protagonizó un segmento especial con la canción "Champions". El artista apareció sobre una representación del Empire State y, acompañado por bailarines, intentó seguir el ritmo de la canción.

Aunque su performance generó más de una mirada incómoda por las dificultades para compaginar sus movimientos con la música, el estribillo se encargó de dejar el mensaje bien claro: "This is the World Cup". Por si algún distraído todavía no sabía qué estaba ocurriendo. IShowSpeed, además, había sido uno de los personajes que durante todo el Mundial se dedicó a alentar a los rivales de la Selección argentina.

Por eso, su presencia en la previa de la final tampoco pasó inadvertida para los hinchas argentinos. Después del streamer, el escenario quedó en manos de Post Malone. Vestido con un sombrero blanco, campera y jeans azules, el artista estadounidense apareció con una estética cercana a la música country para interpretar uno de sus temas icónicos: "Chrome Heartbreaker". Pero la fiesta no terminó ahí.

Luego fue el turno de Swae Lee, quien se sumó a su compatriota para cantar "Sunflower". La presentación tuvo como cierre un imponente show de fuegos artificiales que envolvió al estadio y terminó de convertir la previa en un espectáculo de escala mundial. La ceremonia duró cerca de 20 minutos. Una vez finalizada, los arqueros de Argentina y España salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Más tarde, el resto de los jugadores completó la activación antes del partido.

IShowSpeed, Post Malone, fuegos artificiales y un show a puro brillo

La FIFA también había anunciado la participación de otras grandes figuras para la ceremonia y los distintos segmentos de la final. Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams fueron incluidos en la lista de artistas previstos, mientras que también se anunció una aparición especial del actor Tom Cruise. Antes del partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

Pero el gran plato fuerte será el show de medio tiempo. La FIFA confirmó que el espectáculo del entretiempo tendrá una duración de 17 minutos y contará con una producción de gran escala, diseñada para no extender demasiado el descanso habitual. La propuesta estará encabezada por Chris Martin, cantante de Coldplay, y será producida por Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted.

IShowSpeed, Post Malone, fuegos artificiales y un show a puro brillo

La lista de artistas incluye nombres como Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS. También participarán Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el PS22 Chorus, un coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que actuará junto a Coldplay. Entre los nombres mencionados para ese segmento también aparece Gustavo Dudamel. Más allá del espectáculo, el show tendrá un objetivo solidario: apoyar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca reunir US$ 100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo.