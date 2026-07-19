Argentina-España: la final que puede cambiar la historia y el misterioso mensaje de Messi

Llegó el día. Después de días de espera, sufrimiento, remontadas y una semifinal que todavía se festeja, la Selección Argentina tendrá este domingo una cita con la historia. Desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Albiceleste enfrentará a España por la gran final del Mundial 2026. Y en el centro de todas las miradas estará, una vez más, Lionel Messi. Pero antes de que ruede la pelota, el capitán argentino sacudió al país con un mensaje que nadie esperaba.

La publicación apareció cerca de la medianoche del sábado y, en menos de una hora, superó los 2.000.000 de "me gusta" y acumuló más de 89.000 comentarios. Acompañada por una foto de toda la delegación argentina, la particularidad fue el tono nostálgico y, sobre todo, que Messi escribió íntegramente en pasado. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", expresó el capitán.

Luego, agradeció "a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia". Y el cierre fue el que hizo saltar todas las alarmas: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA". La pregunta apareció de inmediato: ¿fue un simple mensaje de reconocimiento o una despedida camuflada? Con Messi, nunca se sabe. Y justamente por eso, mientras el país intenta descifrar cada palabra, el capitán se prepara para salir a jugar una nueva final del mundo.

Lo cierto es que a poco menos de una hora del comienzo del partido, Lionel Scaloni confirmó el 11 titular de la Selección argentina. En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará volver a destacarse bajo los tres palos tal como lo hizo en la final de Qatar 2022. En la defensa, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estará compuesta por Lisandro Martínez y Cristian Romero. En el lateral derecho, donde estaba la principal incógnita, Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina y será titular. En el mediocampo apareció una de las grandes sorpresas: Leandro Paredes no será titular y el cinco será Enzo Fernández.

La Argentina va por un bicampeonato que solo lograron dos selecciones

Más adelantados jugarán Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Nicolás González. Arriba, la dupla será la que ya ilusiona a todo el país: Julián Álvarez y Lionel Messi. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. En el banco estarán Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Del otro lado, España también tiene todo definido. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. DT: Luis de la Fuente Castillo. Sus suplentes serán David Raya, Joan García, Marc Pubill, Alex Grimaldo, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Gavi, Martín Zubimendi, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz y Borja Iglesias. La Scaloneta ya está en su séptima final mundialista. Pero esta vez no solo busca una nueva estrella: va por una marca que parece reservada para los elegidos.

Si vence a España, la Argentina se convertirá en la tercera selección de la historia en conseguir dos Mundiales consecutivos y la primera desde Brasil, campeón en 1958 y 1962. El otro equipo que lo logró fue Italia, en 1934 y 1938. El sueño del bicampeonato tiene, incluso, algunas coincidencias que ilusionan. Argentina fue subcampeona en 2014 ante Alemania en el Maracaná, quedó eliminada en octavos de final frente a Francia en Rusia 2018 y luego se consagró en Qatar 2022. nUn recorrido similar al de Brasil antes de sus dos títulos consecutivos de 1958 y 1962.

Lionel Scaloni se enfrentará a Luis de la Fuente, quien fue su profesor

Como si fuera poco, la Selección también podría conquistar su quinto título consecutivo después de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Una manera bastante contundente de dejar atrás aquella sequía que atormentó al fútbol argentino desde 1993. Y hay más. Lionel Scaloni busca convertirse en el segundo entrenador de la historia en ganar dos Mundiales. El único que lo logró fue el italiano Vittorio Pozzo, campeón en 1934 y 1938.

La final también tendrá un duelo especial en los bancos de suplentes. Lionel Scaloni se enfrentará a Luis de la Fuente, quien fue su profesor cuando el argentino realizó el curso para obtener la licencia UEFA Pro en 2017. En aquel momento, De la Fuente dirigía a la selección española Sub-19 y estaba encargado de enseñar la asignatura de técnica. También participaron del curso figuras como Andoni Iraola y Fernando Redondo. Scaloni, por su parte, terminó entre los cinco mejores.

Con los años, ambos mantuvieron una estrecha relación y reconocieron públicamente la labor del otro. El martes pasado, durante la conferencia previa a la semifinal contra Inglaterra, Scaloni reconoció que "además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él". Ahora, el alumno buscará superar al maestro en el partido más importante de todos.

España, una Furia Roja que llega invicta

Hay una figura central en esta Selección sin la cual sería imposible entender este presente. Lionel Messi. La "Pulga", a sus 39 años, volvió a desafiar al tiempo. En este Mundial anotó ocho goles, entregó cuatro asistencias y pelea mano a mano con Kylian Mbappé por el premio al máximo goleador. Además, tuvo un papel clave en los momentos decisivos: el centro a Alexis Mac Allister ante Suiza y las asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para dar vuelta la historia contra Inglaterra.

Diez años después de haber renunciado a la Selección argentina, Messi volverá a jugar una final en el mismo estadio donde rompió el corazón de todos sus compatriotas tras la derrota ante Chile en la Copa América. Por eso, muchos ya hablan de su último baile en una Copa del Mundo. Eso es lo que pensamos todos. Pero con Messi nunca se sabe. Y ya no sorprendería a nadie que, con 43 años, diga presente en una nueva edición. Por qué no soñar.

España, una Furia Roja que llega invicta

La Selección española, por su parte, llega con una confianza que asusta. Solo recibió un gol en todo el torneo y acumula 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota. La "Furia Roja" buscará su segundo Mundial y alcanzar la línea de Uruguay y Francia. Su gran estrella será Lamine Yamal, quien llega con poco ritmo futbolístico luego de una lesión que lo marginó de los últimos partidos de la temporada. Sin embargo, todos los focos estarán puestos sobre él en su primera final mundialista.

El equipo de Luis de la Fuente mantiene las bases del histórico "tiki taka", pero sumó verticalidad y profundidad. La proyección de los laterales y el desequilibrio de sus extremos, especialmente Yamal, fueron claves en la transformación del equipo. Desde la Eurocopa 2008, España volvió a instalarse en la elite. Ganó su primer Mundial en 2010, la Eurocopa 2012, la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024. Ahora va por la segunda estrella.

El premio mayor y una final que vale millones

La FIFA anunció para este Mundial un total de US$ 727 millones en premios. La Argentina ya se aseguró US$ 33 millones por haber llegado a la final, pero si derrota a España se quedará con el premio mayor: US$ 50 millones. El subcampeón recibirá US$ 33 millones, el tercer puesto US$ 29 millones y el cuarto US$ 27 millones. El dinero no irá directamente a los jugadores, sino a la Asociación del Fútbol Argentino, que define cómo distribuirlo entre los integrantes de la delegación de acuerdo con lo pactado antes del torneo. Pero, claro, nadie en la Argentina está pensando en los millones.

Leandro Paredes, Lionel Messi y Enzo Fernández, relajados tras la victoria de Argentina contra Inglaterra.

La mirada está puesta en la copa. En la cuarta estrella. En el bicampeonato. En Scaloni. En Messi. En un grupo que ya hizo historia y que, tal como escribió su capitán, "ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar". Este domingo, a las 16, Argentina y España se enfrentan por la gloria eterna.