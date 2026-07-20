Lionel Messi decidió no viajar a la Argentina tras la final del Mundial: la AFA confirmó los motivos

El golpe por la final perdida ante España todavía está fresco, pero una noticia sacudió al sentimiento popular: Lionel Messi no vendrá a la Argentina (al menos por ahora). Lo que se esperaba como un reencuentro, se transformó en una decepción logística y emocional. El capitán, el hombre que llevó a la cima a Argentina, decidió no formar parte de la delegación que aterrizará en suelo nacional, priorizando el silencio y el refugio de su círculo más íntimo en Miami.

El rosarino optó por viajar directamente desde Nueva York hacia Miami para reencontrarse con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos (Thiago, Mateo y Ciro) antes de reincorporarse al Inter Miami.

Lionel Messi y Lionel Scaloni tras jugar el Mundial 2026

No es el único: su amigo incondicional, Rodrigo De Paul, tomó el mismo camino, junto con otros futbolistas que prefirieron iniciar sus vacaciones o regresar a sus clubes en Europa sin escalas en Buenos Aires.

Este éxodo de los referentes desinfló por completo la posibilidad de organizar una caravana o de decretar un feriado nacional que fue solicitado por los trabajadores estatales a Javier Milei; pero ahora, sin Messi, el sentido de un homenaje masivo perdió fuerza e incluso la posibilidad de una visita a la Casa Rosada quedó descartada de cuajo.

Ni Messi ni De Paul vendrán a Argentina... al menos por ahora

El comunicado oficial de la AFA

A través de un documento oficial, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó la decisión y agradeció el apoyo incondicional, pero confirmó que el regreso será apenas parcial:

"La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final".

"El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado".

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".

"En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17".

"Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

Selección Argentina tras jugar el Mundial 2026

El clima que rodea a la Selección es de un dolor profundo. El impacto anímico de haber estado tan cerca del bicampeonato dejó a los jugadores sin palabras. Al abandonar el MetLife Stadium, el silencio fue la única respuesta.

Fue el propio Lionel Scaloni quien tuvo que ponerle el pecho a la situación y explicar el estado de sus dirigidos: " Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar y es comprensible ".

Lionel Messi

Aunque no se descarta que Lionel Messi pueda visitar el país en un futuro cercano de forma privada, por ahora su búnker será Miami y la Argentina deberá esperar para abrazar a su ídolo, en un regreso que tendrá un perfil mucho más discreto y melancólico del que todos soñaban.