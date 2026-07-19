Odiseas en jet privado, rosarios y bombachas rosas: así vivieron la final las "muchachas" de la Scaloneta y los famosos

Este domingo, la Argentina entera está en un estado de trance. Mientras el imponente MetLife Stadium de Nueva York espera por el choque histórico entre la Selección y España, el verdadero backstage se juega en las redes sociales.

Entre vuelos cancelados, rezos en catedrales góticas y cábalas que incluyen peluches místicos y lencería con strass, las parejas de los jugadores y las celebridades argentas están haciendo lo imposible para que la energía llegue intacta al césped. Porque la final no solo se juega con el corazón y, sobre todo, con mucha manija.

Lionel Messi entrando al campo de juego

La odisea de las "muchachas": de las tormentas al alivio en NY

Si alguien pensaba que llegar a la final era fácil, que le pregunten a Caro Calvagni y Agus Gandolfo Las "muchachas" de la Scaloneta vivieron una auténtica película de acción para aterrizar en la Gran Manzana.

Caro, la pareja de Nico Tagliafico, estuvo al borde del colapso tras la cancelación masiva de vuelos comerciales hacia Nueva York. Finalmente, logró subirse a un jet privado y, desde la comodidad de una manta clara y los primeros rayos de sol, compartió su alivio: "Llegamooooossss. Todo es risas ahora, pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a New York. O sea, estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero LLEGUEEEEE. Ahora sí, ETAAA LOCURAAAAA". Ya instalada, se calzó la albiceleste y unos pantalones verdes con un detalle tierno: un parche con la letra "E" en el bolsillo.

Caro Calvagni y el guiño a su pareja

Por su parte, Agus también padeció los caprichos del clima. La esposa de Lautaro Martínez tuvo que esperar tres horas arriba de un jet en una pista mojada por la tormenta antes de poder despegar. " Después de 3 horas de espera por tormenta ", relató con resignación. Sin embargo, la sonrisa volvió apenas pisó suelo neoyorquino: "Llegamos a NY", escribió junto a su hermana Luciana, ambas listas para alentar al "Toro".

Mientras unas volaban, otras rezaban. Valentina Cervantes, la compañera de Enzo Fernández, buscó refugio en la espiritualidad. Compartió una postal imponente de la Catedral de San Patricio y luego mostró su cábala máxima: un rosario plateado sobre la camiseta argentina, dejando ver su tatuaje en la muñeca que reza, justamente, "Amén".

Valu Cervantes se entregó a la fe... una vez más

En el medio de la tensión, hubo lugar para el amor. Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, celebró su cumpleaños rodeada de globos y flores rosas. El "Carnicero" le dedicó un mensaje que hizo suspirar a todos: "Hoy cumple años el amor de mi vida. Seguí brillando como lo hacés cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor".

Y si de rituales se habla, la cuota de relax la puso Rocío Espósito (novia de Rulli), quien mostró su rutina de skincare previa al partido con una sentencia clara: "Cábala. Mañana será un gran día".

Famosos al ataque: de "La Comandante" al Jesús de Jimena Barón

La farándula argentina tampoco se quedó atrás en esta carrera por la "buena vibra". Marta Fort, cubriendo el mundial para Blender, se mostró en modo "Comandante" con un maquillaje explosivo: glitter, sombras brillantes y uñas a tono. "La Scaloneta está lista. La Comandante también. Último tramo", avisó.

Marta Fort, listísima

Pero la reina de las cábalas místicas es, sin duda, Jimena Barón. "La Cobra" reveló finalmente el misterio de su peluche de Jesús que se volvió viral: "Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes". Pero ojo, que Jimena también trajo un consejo de las "brujas" para todas las hinchas: "Chicas, bombacha rosa mañana. Rosa han dicho las brujas. Update: estamos por ir al aeropuerto a volar a NY para la final. Con Jesús, por supuesto ".

En la misma línea de lencería patriótica, la histórica Susana Roccasalvo mostró su cábala de varios mundiales: un conjunto bordado en strass con el sol y la palabra "Argentina". Mientras tanto, Evangelina Anderson alentó desde Italia con looks albicelestes y Graciela Alfano deliró con un video de IA donde ella misma hace un gol "a lo Julián": "¡A MOSTRAR LA MAGIA, ARGENTINA! ¡Podemos lo que queramos, ni los amargos nos detienen!".

Con rosarios, bombachas rosas o peluches bendecidos, Argentina ya está lista. Nueva York está pintada de celeste y blanco, y el apoyo de las familias y los famosos es el último empujón que falta para que la Copa se quede, una vez más, en casa.