La final del Mundial se juega también en los bolsillos: calculan que los argentinos gastaron US$58 millones para llegar a Nueva York

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo paralizó al fútbol. También desató una verdadera fiebre económica entre los hinchas argentinos que, con el boleto a la definición ya confirmado, decidieron hacer una locura: cruzar el continente a último momento para estar en el MetLife Stadium. Según un informe de la consultora Qualy, la demanda adicional de divisas generada por los argentinos que viajaron exclusivamente para la final se estima en US$58 millones.

El dato permite dimensionar la magnitud del fenómeno. El estadio de Nueva Jersey tiene una capacidad de 82.500 espectadores y, de acuerdo con las estimaciones, entre 3.000 y 5.900 argentinos son considerados "viajeros incrementales": personas que se subieron a un avión sobre la hora y viajaron especialmente para ver el partido decisivo. En otras palabras: la Selección llegó a la final y miles de hinchas dijeron "yo voy" antes de mirar la cuenta bancaria.

Calculan que los argentinos gastaron US$58 millones para llegar a Nueva York

El informe de Qualy calcula que el 45% de los argentinos que estarán en las tribunas viajó específicamente para la final. El 55% restante ya se encontraba en Estados Unidos siguiendo el Mundial. Pero para los que decidieron cruzar el charco a último momento, la aventura se convirtió en una auténtica odisea. A horas del partido, miles de hinchas quedaron varados en distintas ciudades estadounidenses por cancelaciones y demoras de vuelos.

Como si fuera poco, la disponibilidad de autos de alquiler prácticamente desapareció y la demanda de transporte desbordó el sistema. La clasificación del equipo de Lionel Scaloni provocó un movimiento sin precedentes hacia Nueva York. Y la reacción del mercado fue inmediata. Apenas se confirmó el pase a la final, las búsquedas de vuelos y alojamientos se dispararon a niveles récord. Aerolíneas Argentinas incorporó vuelos especiales de refuerzo, pero la desesperación por conseguir un lugar no evitó que los pasajes de último momento desde Buenos Aires llegaran a ofrecerse por $4.008.339, en itinerarios con múltiples conexiones.

Un pequeño detalle: el partido dura 90 minutos, pero llegar hasta él puede llevar una fortuna y varias escalas. La odisea tampoco terminó con el pasaje de avión. La final encontró al mercado de entradas prácticamente agotado y con precios que se dispararon en los canales oficiales y en la reventa. Bajo el sistema de "Dynamic Pricing" implementado por la FIFA, los valores fluctúan de acuerdo con la demanda, de una manera similar a lo que ocurre con las tarifas de los hoteles.

Calculan que los argentinos gastaron US$58 millones para llegar a Nueva York

En la cuenta regresiva para el comienzo del partido, el "precio de equilibrio" para las ubicaciones más económicas en el mercado secundario y de reventa oficial oscilaba entre US$7.000 y más de US$10.000. La locura llegó a tal punto que algunos hinchas argentinos que ya tenían su entrada asegurada comenzaron a evaluar vender sus tickets ante las importantes ofertas que recibían en las inmediaciones del estadio.

La pregunta ya no era solamente "¿a cuánto está la entrada?", sino "¿cuánto me ofrecen por la mía?". La consultora Qualy planteó tres posibles escenarios respecto de la presencia argentina en el MetLife Stadium. Escenario bajo: 8% de presencia argentina, equivalente a 6.600 personas, con 3.000 viajeros de último momento; escenario central: 12% de hinchas argentinos, unos 9.900 espectadores, con 4.500 "incrementales" y escenario alto: 16% de participación, cerca de 13.200 argentinos, elevando a 5.900 el número de viajeros que volaron sobre la hora.

El informe señaló que "estos porcentajes reflejan que una parte importante de las localidades está vendida o asignada a la FIFA, a los sponsors, a las federaciones, a compradores corporativos, a clientes (neutrales o no) que ya tenían comprada su plaza". Es decir, conseguir una entrada no fue sencillo. Conseguirla y después llegar al estadio fue directamente una prueba de supervivencia mundialista.

Calculan que los argentinos gastaron US$58 millones para llegar a Nueva York

A horas de la final entre Argentina y España, miles de hinchas continúan haciendo malabares para llegar a Nueva York. Algunos todavía buscan una conexión aérea. Otros intentan conseguir un auto. Y más de uno probablemente esté calculando si vender la entrada puede resolverle buena parte del año.