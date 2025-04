Mario Pergolini reaparece y apunta contra la vanidad del rating: acusaciones, bots y un regreso inesperado

Los bots son un conflicto latente en el universo del streaming. En este contexto, Migue Granados y Nico Occhiato se cruzaron con acusaciones de pagar espectadores falsos para perjudicar a la competencia. Y quien no quedó al margen de la polémica fue Mario Pergolini.

"En estos días se está dando una charla en la que me siento involucrado, solo porque estoy desde muy al comienzo", comenzó su descargo el histórico conductor. Y agregó: "Veo que sigue existiendo esta charla. Ayer surgió una muy fuerte, donde discuten cuántos tenemos, cuántos somos...".

"La verdad, no importa nuestro número de espectadores en vivo. Está bien si tenés 8, 10, 15 o 30 mil", reflexionó Pergolini, en relación al debate que se intensificó luego de que Occhiato acusara al dueño de Olga de utilizar bots para inflar sus números y perjudicar a Luzu TV. La discusión escaló en X (ex Twitter), donde también intervino Granados, quien dejó en claro que a él solo le interesa generar contenido de calidad.

Mario aprovechó la ocasión para recordar los orígenes del streaming y su espíritu disruptivo frente a la lógica televisiva: "Lo bueno que tenía esto es que no importaba el número. Ya nos peleamos en la tele por ese número, y no pasó nada. El número es una vanidad momentánea ".

Antes de cerrar, dejó un mensaje directo para las nuevas generaciones de comunicadores: "Dejen de pelear. El número no importa". Pero la historia no terminó ahí. Tras meterse de lleno en la polémica —que se volvió tendencia en redes sociales— Pergolini sorprendió con un anuncio inesperado: "Querido Garabal, sé que la última vez que nos vimos no nos tratamos del todo bien. Tu hermana me odia porque dice que la rajé en vivo, lo cual no es cierto", recordó, aludiendo con tono distendido a un viejo conflicto con los hermanos Garabal.