Martín Fierro de oro para Santiago del Moro: "Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño"

Pasadas las 12.40 de la madrugada, la producción de APTRA y los Martín Fierro decidió anunciar con pompa y circunstancia el premio de oro que en 2025, se lo llevó finalmente el conductor Santiago del Moro.

Cabe recordar que el premio mayor de 2024 se lo llevó Telefe noticias en la edición nocturna y es por eso que en las redes sociales se rumoreaba que sea el mismo.

Si bien no ganó el oro ningún programa del canal de las tres pelotas, se lo llevó el conductor de televisión. En encargado de dárselo en las manos fuer el periodista Rodolfo Barili que, muy emocionado lo abrazó.

En su discurso, Del Moro expresó: "Hace un par de años que me decían 'te lo podés llevar' pero pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, al levantarme a las 5 menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a cuando todo el mundo te dice 'no podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar', hay mucha gene que me ha inspirado, que ha confiado en mí, que me ha dado laburo, otra que no confiaba tanto y que le demostré que con trabajo se puede".

Santiago del Moro también expresó tiernamente: "Este es el fruto de un chico que soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto, yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño", dijo el conductor de Telefe.