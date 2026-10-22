Martín Fierro de Radio 2026: el Oro de María O'Donnell, los emotivos homenajes y los discursos contra Milei

La radio argentina tuvo su gran noche este miércoles con una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia reunió a las principales figuras del medio en el Goldencenter de Parque Norte, donde no faltaron los reconocimientos, los homenajes a periodistas fallecidos y los discursos cargados de contenido político.

Con Luciana Rubinska y Luis Novaresio como conductores, la gala distinguió a las producciones correspondientes al período 2025/2026 en 32 categorías. Además, se realizaron cinco homenajes y se entregó el premio más esperado de la noche: el Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de María O'Donnell.

María O'Donnell se llevó el Martín Fierro de Oro

Uno de los momentos más importantes de la ceremonia llegó cuando se anunció que María O'Donnell era la ganadora del máximo reconocimiento. Sorprendida por la distinción, la periodista subió al escenario y no pudo ocultar su emoción: "Ay, qué emoción tan inesperada", expresó apenas recibió la estatuilla.

Durante su discurso, agradeció a APTRA y recordó sus primeros pasos en el periodismo gráfico, cuando trabajó en las redacciones de Página 12 y LA NACION. También repasó cómo llegó al mundo de la radio después de convertirse en madre, una experiencia que terminó marcando su trayectoria profesional: "Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorando perdidamente de este medio tan noble", aseguró.

Antes de despedirse del escenario, reivindicó una manera de ejercer el periodismo alejada de los enfrentamientos y las agresiones: "Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación", cerró en su discurso de agradecimiento.

María O'Donnell se mostró emocionada

Luis Ventura defendió a la radio

La ceremonia comenzó con un discurso de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien aprovechó la oportunidad para recordar las resistencias que encontró la entidad cuando decidió separar los Martín Fierro de Radio de los premios destinados a la televisión: "Hace doce años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de la radio. Evidentemente, molestaba que la radio tuviera vida propia", sostuvo.

Luego, apuntó contra los directivos televisivos que, según recordó, pretendían relegar los reconocimientos radiales a un lugar secundario dentro de las transmisiones: "Los gerentes de los canales nos decían que los premios con visibilidad eran los de la televisión, que los premios de los trabajadores de la radio tenían que ir en los cortes. Bajo ningún punto de vista quise aceptar esa indicación", recordó.

Lejos de bajar el tono, Ventura defendió la independencia de la ceremonia y destacó la vigencia del medio: "Separamos la televisión de la radio porque la radio tenía más figuras y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Acá estamos, ¡tenemos vida! ¿Quién dijo que la radio estaba muerta? Que venga y lo diga acá arriba. ¡Tiene más vida que nunca, aguante la radio!", exclamó luego.

Luis Ventura filoso en los Martín Fierro de Radio 2026

Los emotivos homenajes

La gala también estuvo atravesada por la emoción y el recuerdo de algunas de las figuras más importantes de la radio argentina que fallecieron durante el último tiempo.

Uno de los homenajes más conmovedores estuvo dedicado a Oscar González Oro, a menos de un mes de su muerte. La producción preparó un video con imágenes de su carrera, entrevistas y testimonios de quienes compartieron años de trabajo con él.

Eduardo Feinmann fue el encargado de presentar el reconocimiento y recordó los 16 años en los que trabajaron juntos: "Daniel Hadad me llamó para tratar de hacer un pequeño homenaje al Negro Oro. Pensé qué difícil es, porque con el Negro estuvimos juntos 16 años, durante cinco horas, todos los santos días", comenzó Feinmann, visiblemente conmovido.

Homenaje al Negro Oro

El periodista también repasó las experiencias personales que compartieron durante tantos años frente al micrófono: "Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, Navidades. Lloramos juntos, reímos juntos. Hay gente que pasa por la radio, hay gente que hace radio y hay gente como el Negro, que sentía la radio como nadie", expresó. Y agregó: "El Negro te podía gustar o no gustar. Podías estar de acuerdo con él o no. Lo podías odiar o lo podías amar. No había un término medio. Ahora, desapercibido no pasaba".

Otro de los momentos sensibles estuvo dedicado a Ernestina Pais, quien murió el pasado 26 de junio. Antes de presentar un video con imágenes de la conductora, Luis Novaresio recordó su personalidad y la huella que dejó entre sus compañeros: "Ha sido un año muy cruel para la radio porque hemos perdido voces que queríamos mucho y a los que la conocimos a donde fuera, en la radio, en la tele, en el teatro o en Milion [su restaurante], había una sonrisa característica que te abrazaba y un 'dale, hacelo', y ella lo hizo con muchísima energía y pasión", expresó.

Gastón Pauls, amigo personal de Pais, también subió al escenario para dedicarle unas palabras. En su intervención destacó la autenticidad que la caracterizaba tanto en su vida privada como en su carrera profesional: "Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie", sostuvo.

Homenaje a Ernestina Pais

"Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica", agregó. Además, recordó la facilidad que tenía la conductora para generar vínculos con las personas que entrevistaba: "no hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta de que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra".

La ceremonia también recordó a Samuel "Chiche" Gelblung, una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, cuya trayectoria estuvo marcada por las entrevistas directas, las polémicas y una particular manera de abordar la actualidad.

Desde Radio del Plata vivimos con emoción el homenaje a Chiche Gelblung en los #MartinFierro de Radio 2026. Un maestro del periodismo y una voz imborrable en nuestro aire con "Hola Chiche". ¡Chiche es para siempre en el éter! 📻🕊️ https://t.co/heg6nl3YpJ — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) October 22, 2026

En su homenaje, Rolando Graña leyó un texto escrito por Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, que combinó recuerdos personales con referencias al estilo periodístico de Gelblung: "Fue viral. Usó el detector de mentiras contra la eternidad. Se quedó con la última pregunta", expresó Graña.

El texto también lo describió como "Crónica antes que Crónica", en referencia a su vínculo con el periodismo popular y su capacidad para transformar las entrevistas en acontecimientos televisivos: "Preguntó, cuestionó, desdudó", destacó el escrito sobre su manera de ejercer la profesión.

Los discursos contra Javier Milei que marcaron la ceremonia

Más allá de los premios y los homenajes, la política se convirtió en una de las protagonistas de la noche. Varios periodistas aprovecharon sus discursos para cuestionar al presidente Javier Milei, denunciar las agresiones contra la prensa y advertir sobre las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores del sector.

Uno de los primeros en manifestarse fue Rolando Graña, quien recibió el Martín Fierro a Programa periodístico matutino diario en AM por Rolando por la mañana - RPM, emitido por Splendid.

"Para los que hacemos periodismo han sido años duros, ya se sabe, como ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo. Nosotros a todo eso le contestamos laburando, todos los que nos levantamos cada mañana para ir a un programa de radio a poner la cara lo hacemos laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al Presidente no le guste", sentenció el periodista.

Poco después, Eduardo Aliverti también dejó un mensaje político cuando subió al escenario para recibir el premio a Programa semanal en AM por Marca de radio, de La Red: "Agradezco la posibilidad de poder demostrar que uno puede no venderse ideológicamente junto con el equipo. En nombre de la radio, en nombre de la buena radio, de la bella radio y por el buen decir, sobre todo cuando desde arriba se habilita a decir cualquier barbaridad", expresó.

Uno de los primeros en manifestarse fue Rolando Graña

Sin embargo, uno de los discursos más contundentes estuvo a cargo de Nancy Pazos, quien ganó por El amor es más fuerte, de Radio 10.

La periodista comenzó cuestionando a APTRA por haberla incluido en la categoría Programa de interés general en AM, en lugar de reconocer su ciclo como un programa periodístico.Luego, dirigió sus críticas hacia el contexto político y laboral del país, al asegurar que "es el peor momento para los medios y para la democracia".

"Salir a la calle hoy a hacer periodismo para todos nuestros colegas es poder sentir que te pueden reprimir. Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral desde todo punto de vista. Tenemos dos, tres o cuatro laburos para poder mantenernos, y por suerte tenemos trabajo", dijo respecto al trabajo periodístico.

Finalmente, apuntó directamente contra el mandatario y cuestionó su relación con los medios de comunicación: "Y la agresión por parte del poder. El periodismo es antagónico a lo que quiere el Presidente. Evidentemente, es el peor momento de la democracia argentina y no me da vergüenza decirlo. Milei, en mi caso, me avergüenza y lo digo con todas las letras, y creo que no soy la única. Es una lástima porque Milei llegó como el emergente de algo genuino, la gente lo votó porque le creía, y hoy nos representa de la peor manera", concluyó.

🧨 "Javier Milei me avergüenza" @nancypazosok fue ovacionada en los #martinfierro de Radio por su duro discurso. https://t.co/owskdQK69C — minutouno (@minutounocom) October 22, 2026

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026

Además del Martín Fierro de Oro que recibió María O'Donnell, la ceremonia reconoció a programas, conductores, columnistas, productores y profesionales de distintas áreas del medio.

Entre los ganadores anunciados estuvieron:

Programa musical en AM: La trama celeste, de Alfredo Rosso, por La 750.

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana (RPM), de Rolando Graña, por Splendid.

Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos.

Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, de Sebastián Wainraich, por Urbana Play.

Programa semanal en AM: Marca de radio, de Eduardo Aliverti, por La Red.

Programa semanal en FM: Contragolpe, de Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera, por Radio Con Vos.

Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, de Gabriel Anello, por Mitre.

Programa musical en FM: Aspen Club, de Aspen 102.3.

Programa agropecuario: La hora del campo, de Alejandro Cánepa, por Continental.

Programa cultural/educativo: Después de todo, de Gustavo Campana, por AM 750.

Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, de Nancy Pazos, por Radio 10.

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, por sus participaciones en No está todo dicho y El club del Moro, de La 100.

Columnista político: Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos.

Labor de locución femenina: Gigi Ribaloff, de Mucha Radio.

Labor de locución masculina: Sebastián Bresler, de Mitre.

Labor en operación: Gabriel Marsili, de Los 40.

Labor humorística: Pachu Peña, por Re tarde, de Pop Radio.

Relator deportivo: Gabriel Anello, de Mitre.

Labor en producción: Lucas Colautti, por Mañana Sylvestre, de Radio 10.

Movilero: Mercedes Ninci, por Mitre Informa Primero, de Radio Mitre.

Así, los Martín Fierro de Radio 2026 combinaron el reconocimiento a las principales figuras del medio con momentos de profunda emoción y fuertes posicionamientos políticos. Entre el Oro de María O'Donnell, los recuerdos de las voces que ya no están y las críticas al Gobierno de Milei, la ceremonia dejó en evidencia que la radio continúa siendo un espacio de debate, información y expresión dentro del periodismo argentino.