"Como muy poquito, como un pajarito": las excusas de Maru Botana ante las críticas por su rol en MasterChef

Maru Botana enfrentó los cuestionamientos que recibe en las redes sociales por las degustaciones acotadas que hace como jurado de MasterChef Celebrity y aseguró que ella prueba poco de todo lo que hace y que no es algo que necesite porque cocina "hace 30 años" y sabe de esa manera cómo están las cosas. El último ataque que sufrió fue por una empanada que ni siquiera llegó a morder.

"Yo como muy poquito, como un pajarito", aseguró Botana ante un móvil de SQP, en una explicación que tardó más de 20 días en llegar, de acuerdo a los cuestionamientos públicos que hicieron de su forma de degustar en las redes sociales. "No necesito comer tanto. Yo hace 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien y mal", explicó más adelante.

Las respuestas de Botana no se condicen con la realidad de los demás colegas que hace más años incluso que se encargan del oficio culinario y no por eso no les hace falta probar. Su colega del jurado Damián Betular inclusive había dicho en un episodio de esta temporada que él debía "comer todo" porque para eso le pagaban, en una frase que se entendió como una indirecta a su compañera.

Botana inclusive intentó hacerse la distraída cuando el movilero del programa de América TV le preguntó sobre la polémica. "Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", alegó al comienzo. "¿Los memes? No, no vi nada", soltó enseguida como si no supiera de lo que hablaba.

En el marco de una creciente polémica que expone tanto al reality como a Telefe, la conductora recordó que es la primera vez en el programa y que está súper contenta de ser parte. "Los chicos son un amor: Wanda, el elenco. Lo estoy disfrutando muchísimo", reconoció. También se refirió a su rol en MasterChef Junior. "Es otra cosa, mucho más relajado", indicó Botana. "Es todo distinto. Para los chicos es un juego, es venir a jugar. El sábado jugamos un montón. Es como otra cabeza", describió.

Las respuestas de la cocinera llegaron a pocos días de que otra vez estallara la polémica, a partir de una empanada que no se llevó a la boca y que se viralizó en las redes sociales por lo contradictorio que es el hecho con su rol de jurado. Los comentarios en las redes sociales son muy despiadados con Botana y las vinculaciones a un posible trastorno alimenticio no hacen más que echar leña al fuego.