Zona fría: aseguran que 200.000 hogares perderán el descuento automático

Un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) advirtió que casi 200.000 hogares de Mar del Plata perderán el descuento automático cercano al 30% en la tarifa de gas tras el recorte en el régimen de Zona Fría.

De acuerdo con los datos del censo realizado en 2022, de 260.000 domicilios registrados en todo el territorio, el 76% cuenta con acceso al gas natural como medio de calefacción y cocina de alimentos. Por lo tanto, solo a nivel local, el impacto directo de la medida oficial afecta a casi 200.000 hogares.

Isepci recordó que, en 2002, la Ley 25.565 había dado origen a la "Zona fría" en nuestro país, con la creación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

En 2021, la Ley 27.637 extendió el beneficio incluyendo, entre otros, a General Pueyrredon. A partir de aquella ampliación, los usuarios residenciales de la ciudad quedaron alcanzados en forma automática por un cuadro diferencial equivalente al 70% de la tarifa plena, es decir, por una bonificación general del 30%, que llegaba al 50% para los sectores especialmente contemplados por la normativa.

Zona fría

Este beneficio no se encontraba restringido al costo del gas en origen, ni sometido a un bloque máximo de metros cúbicos subsidiados. Cabe destacar que la factura de gas se forma con cuatro componentes principales: el costo en boca de pozo, el transporte, la distribución y los impuestos.

Tras la última modificación aprobada por el Congreso, la cobertura automática queda restringida con exclusividad a la región patagónica histórica, el departamento de Malargüe y la Puna. Para las localidades excluidas, como Mar del Plata, la bonificación general se elimina y solo permanece como única vía de mitigación el acceso al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De esta manera, el nuevo régimen circunscribe el descuento únicamente al costo del gas en boca de pozo, y se calculará sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, o sobre el precio del gas propano indiluido por redes según corresponda, dejando sin cobertura los segmentos de transporte, distribución y tributos.

A este recorte se agrega, según Isepci, otra "limitación sustancial": en el caso de los hogares, la rebaja solo se aplica sobre los denominados "Consumos Base", es decir, hasta una cantidad máxima de metros cúbicos determinada de acuerdo con los bloques de consumo establecidos por la normativa según la categoría, zona y período del año. Todo consumo residencial que supere ese límite queda por fuera del beneficio.

Otra novedad surgida de la reglamentación del Gobierno es que fijó el nuevo descuento por subsidio focalizado en un 20%, diez puntos porcentuales menos que el 30% de bonificación general que regía hasta ahora.

Zona fría

Por otro lado, el Gobierno dispuso que las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las leyes 27.098 y 27.218 recibirán una bonificación adicional sobre la totalidad del volumen de gas consumido y no sólo sobre los consumos base. Esto muestra que el límite de metros cúbicos subsidiados "recae específicamente sobre los usuarios residenciales", señaló Isepci.

"Esta medida genera entonces un nuevo golpe al bolsillo de las familias que ven, a pesar del discurso oficial, cada vez más difícil llegar a fin de mes, y que deben destinar más porcentaje de sus ingresos para el consumo energético", concluyó la entidad.



