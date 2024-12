Masivo éxodo de Luzu a OLGA: ¿un conflicto causado por dinero o simplemente "nadie dice nada"?

El universo de las plataformas por streaming no para de sorprender y actualmente atraviesa una guerra sin cuartel, con traspasos, chicanas y traiciones entre dos de los canales más vistos del mundo digital: Luzu TV, en manos de Nico Occhiato, y la siempre polémica Olga de Migue Granados. Resulta que el primero vive un feroz éxodo de figuras se lo convirtió en el tema central de las redes sociales.

Todo comenzó con la partida de Nacho Elizalde, co-conductor del exitoso programa Nadie Dice Nada, hacia el canal rival fundado por Granados. La salida no solo rompió una dupla clave con Occhiato, sino que marcó el inicio de una serie de bajas que dejó al fundador de Luzu lidiando con un escenario complejo. El viernes, la situación se tornó aún más crítica cuando se confirmó que Tarde de Tertulia (TDT), uno de los programas de mayor audiencia de Luzu, también abandonará la señal.

Conducido por Martí Benza, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara, el ciclo tiene fecha de despedida el 20 de diciembre. Según trascendió, el equipo completo también dará el salto hacia OLGA. Visiblemente afectado, Occhiato no ocultó su dolor: "Me duele una banda. Siempre fui sincero sobre cuánto me gustaba el programa". Además, remarcó que ya tenían planificada una temporada veraniega desde Pinamar, con una inversión de 10 mil dólares en locaciones, que ahora se verá truncada.

Desde el otro lado, Granados no se quedó callado. Con su estilo característico, desdramatizó la situación en un hilo de Twitter. "Muchos nombres tiraron este finde... pero nadie habló del programón que harán Melconian, Trebuq, Lio Pecoraro y Tim Burton en OLGA", bromeó, dejando claro que la rivalidad mediática no le preocupa. Y con ironía, afirmó: "Y también nos trajimos de Marvel a Hulk y al Capitán América, van a hacer un programa tipo el de Pepe Ochoa y Fefe, pero de chimentos de superhéroes".

Nico Occhiato y Flro Jazmín Peña

Sin embargo, también aprovechó para responder críticas sobre los supuestos montos millonarios detrás de las contrataciones. "Acá todo se sostiene con marcas. Si no hay marcas, preocúpense porque algo raro pasa", afirmó en su canal, desmontando teorías sobre un financiamiento dudoso. Desde su lugar en Olga, el hijo de Pablo Granados remarcó: "A mí lo único que me molesta es que digan, ´eh, pero ¿de dónde sacan la plata esto para ofrecerle el cuádruple?´ Vos podés venir acá arriba y vas a ver que hay 93 marcas que pautaron y toda la gente de Comercial sabe cuánto factura, incluso el otro canal. Se puede, estoy hablando de nosotros".

Y continuó: "Porque piensan, ´eh, pero ¿de dónde sacan la plata?´ Que vengan acá, me encantaría que vengan y no va a tomar esta trascendencia porque estamos hablando de chimentos, pero auditen, boludo, por favor. Si te entra un montonazo porque esto se sostiene con las marcas. Sí. Porque esas cámaras son caras, hay que pagar el lugar. Y dicen ´pero entonces, ¿cómo hacen para pagar el cuádruple´, quedándonos con un cuádruple menos. Nosotros hacemos un chivo cada cinco minutos...la heladera de coca que está todo el año. Nosotros nos queremos divertir, ganar dinero, comer rico, coger gratis y andar en moto".

El descargo de Migue Granados en redes sociales

De acuerdo con Granados, cada artista que decidió ser parte de Olga decidió por sí solo ser parte de su streaming. "La rivalidad igual lo hacen los fans extremos que son boludos, tanto los nuestros como los otros. Dale, dejado joder, tenemos 40 años". Cabe destacar que además de la pérdida sentimental que conllevó perder a varios de sus compañeros en Luzu TV, Ángel de Brito contó que la casa en Pinamar que Occhiato había alquilado para hacer la temporada de Luzu fue de 10 mil dólares y que ya gran parte del equipo que iba a ocupar ese lugar optó por cambiarse de vereda.

Migue Granados en Olga

A pesar del complicado momento, Nico no solo enfrenta desafíos. Según De Brito, el conductor tiene una propuesta concreta para liderar un programa en Telefe en 2025. Este proyecto marcaría su debut en la televisión abierta, aunque aclaró que seguirá apostando al formato digital con Luzu TV. Aunque el éxodo de figuras deja un vacío importante, también abre la puerta a una renovación en la programación de Luzu. Occhiato ya demostró su capacidad para construir un espacio innovador y competitivo. Ahora, deberá enfrentar la prueba más dura de su carrera: demostrar que Luzu puede sobrevivir y evolucionar, incluso sin algunos de sus nombres más fuertes.