¿América se renueva o se desangra? El nuevo rol de Tinelli, el detrás del éxodo en LN+ y las internas entre nuevos y viejos

Los cambios en la pantalla de América TV para el próximo año ya son un hecho. La llegada de Juan Cruz Ávila, como "el poderoso sin cargo", despejó muchas de las equis que se habían hecho en la ecuación de la vuelta de todas las ex figuras que durante los últimos años fueron parte de LN+. Ahora los celos -y las diferencias económicas- jugarán su papel en la nueva programación. Además, el nuevo rol de Marcelo Tinelli y Pablo "El Chato" Prada. "El que maneja todo es Juan Cruz Ávila", aseguró Jorge Rial al aire de Argenzuela por Radio 10. En ese sentido, las decisiones de la nueva persona importante en la señal, pesan.

Así fue, según revelaron, eligió a Prada como nuevo director artístico. "Que yo calculo que debe haber salido de una negociación con un debilitado Tinelli -en todo sentido-, que quiere hacer sí o sí el Bailando. Creo que lo va a terminar haciendo porque le tienen un poquito de lástima en América. Entonces seguramente se lo van a dar", reveló el periodista.

Juan Cruz Ávila

La información es de vital importancia de cara a un nuevo año en el que los fracasos llevados por el histórico conductor pueden llegar a colmar la paciencia de los accionistas. Cabe recordar que el año pasado tanto el Bailando como el Cantando no cumplieron con las expectativas que se presentaron cuando se negoció la llegada del showman al canal. Las pérdidas del certamen de baile fueron multimillonarias.

Otro de los formatos que se verá afectado en los próximos meses es el de Intrusos. Si bien cumplirá 25 años y desde el canal trabajan para armar un video institucional, la conductora actual, Florencia de la V, ya no seguiría siendo de la partida y hasta el resto de los panelistas, salvo Marcela Tauro, contarían con la misma suerte.

Florencia de la V tendrá un papel desconocido en el canal.

"Florencia se entera por las redes a partir de lo que cuento acá. Y me cuentan que fue a hablar con Marta Buchanan. Y fue muy tensa. Se puso a llorar Flor. Es que no es fácil. ¿Cuánto hace que está en Intrusos? ¿Tres años? Es un programa fácil de hacer, cómodo, instalado. No hay que hacer mucho. Y la dejaron sin laburo. Bah, no sin laburo. Le dijeron: 'Quedate tranquila. Te queremos en el canal'", contó Rial.

El conductor también señaló que "Anita Guevara va a ser la gerenta de Programación", en relación a la "productora histórica de Intrusos", a quien definió como una "amiga y una gran profesional". "Me alegra mucho que sea un respaldo a la gente del canal. No que traigan gente de afuera", remarcó.

Eduardo Feinmann es uno de los que vuelve a América TV.

Otro de los temas que tocó Rial fue la tensión que hay "porque la tropa antigua de América tiene la sensación de que los nuevos que entran ya entran ganando más que ellos". Esta distorsión económica que perciben los viejos nombres del canal en relación a quienes vuelven sería porque "la plata que se junta es de otra manera". "Si vos ponés contrato por contrato no es así. Los que se abandonaron a LN+ van a ganar lo mismo o un poquito menos. El tema son los PNT. Ahí está la clave. Porque a algunos conductores le dan los propios más porcentajes de los demás que entren. Técnicamente, por esa cuestión, van a ganar más", detalló el conductor.