Cacho Deicas vs. Marcos Camino: la interna que sacude a Los Palmeras y pone en riesgo la continuidad del grupo

El mundo de la cumbia santafesina está en llamas. Rubén "Cacho" Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, atraviesa un momento complicado no solo en lo personal, tras sufrir un ACV isquémico el pasado 10 de enero, sino también en lo profesional. Luego de recibir el alta médica y continuar con su recuperación en casa, el cantante se vio envuelto en una fuerte disputa con su compañero histórico, Marcos Camino, quien tomó la decisión de seguir adelante con las presentaciones de la banda sin él. "Cumpliremos con todos los contratos y seguiremos llevando nuestra música por todo el país", había afirmado semanas atrás Camino.

"Cacho" Deicas de Los Palmeras

Las diferencias entre ambos salieron a la luz cuando Marcos aseguró que la familia de Cacho no le permitía comunicarse con él y que solo lograba obtener información sobre su estado de salud a través de terceros. Esta declaración no cayó bien en el entorno del cantante, y su hijo Luciano Deicas salió al cruce de las afirmaciones de Camino, acusándolo de no haberse preocupado por su padre durante su internación y de mentir públicamente. "Le tiró tierra y ensució a la familia, él sabe que es así, que en las malas estuvimos, y decidió tomar ese camino. Nadie en el sanatorio lo vio preguntando por el parte de mi papá", sostuvo el hijo de Deicas.

De hecho, Luciano aseguró en una serie de videos publicados en Instagram que le están insistiendo a su papá para regresar cuando la prioridad en este momento es que pueda recuperarse como corresponde. "Nadie lo vio ni en la casa de mi papá donde lo iban a buscar todos los fines de semana para ir a tocar. La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite", expresó el hijo de Cacho, que también compartió unos chats que cruzó con Camino.

Cacho eliminó toda referencia del grupo en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que en las últimas horas, el fuego del conflicto se avivó cuando Cacho Deicas modificó su biografía en Instagram, eliminando la referencia a Los Palmeras y cambiándola por un escueto "cantante de cumbia santafesina". Este gesto encendió las alarmas y desató especulaciones sobre una posible salida del grupo o, incluso, el inicio de una carrera solista. Mientras tanto, la banda continúa con su agenda de presentaciones con Pablo López como cantante temporal, bajo la conducción de Camino.

De esta manera, la grieta en Los Palmeras es evidente y sus seguidores están divididos. Algunos apoyan la continuidad de la banda a pesar de la ausencia de Cacho, mientras que otros exigen respeto por la recuperación del icónico vocalista y critican la rapidez con la que se lo reemplazó. "Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia", había asegurado Marcos Camino.

La fuerte acusación del hijo de Cacho Deicas

Pero su hijo Luciano desmintió todo y dijo que nunca le negaron a su padre el uso de su celular. "Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas", aseguró. "Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula", manifestó. Lo que es seguro es que la cumbia santafesina vive un sismo, y el futuro de Los Palmeras podría estar en juego.