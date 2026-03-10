Maxi López rompió el silencio sobre Mauro Icardi y la posibilidad de verlo en River

Entre el vestido "robado", la mudanza internacional y los mensajes encriptados en redes sociales entre Wanda Nara y China Suárez, si algo faltaba en el Wanda Gate era que Maxi López regresara al país y se riera de Mauro Icardi... una vez más.

El ex futbolista aterrizó en Buenos Aires tras visitar a su esposa, Daniela Christiansson, y a sus hijos en Ginebra, y ahora apuesta a proyectos ligados al mundo digital y al streaming deportivo.

Maxi López visitó a su familia en Suiza

El ex delantero explicó que está entusiasmado con su nuevo desafío laboral y que se sumará a un proyecto digital vinculado al deporte junto a Telefe.

Según contó, se trata de un espacio en el que trabajará con amigos y personas del ambiente, lo que lo tiene especialmente motivado: "He probado el formato. La experiencia con los chicos de Olga me divirtió mucho, pero ahora apuesto a algo diferente, más deportivo ", señaló. Además, cabe recordar que este año es el Mundial, por lo que el mundo futbolístico estará especialmente movido.

Maxi López se suma a un nuevo stream en Telefe

Mientras tanto, el ex jugador también se encuentra organizando su vida personal para instalarse nuevamente en el país. Su familia planea mudarse en los próximos meses, aunque el traslado dependerá de cuestiones médicas vinculadas a su hijo menor, Lando, nacido el 31 de diciembre en Suiza: "Mi familia vendría cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras, ahora necesita los refuerzos", explicó, aclarando que prioriza la salud y la estabilidad de su hijo antes de concretar la mudanza.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando le comentaron la posibilidad de que Wanda Nara vuelva a casarse. Ante esa versión, López reaccionó con sorpresa: "Ay, qué lindo. ¿En serio?", respondió entre risas.

Luego aclaró que habían hablado recientemente, pero que ella no le había mencionado nada sobre ese tema. "Hablamos anteayer, que estaba en San Siro por el partido del derby de Milán, pero de casarse no me dijo nada. Me lo están diciendo ustedes", aseguró.